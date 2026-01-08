Europska komisija naredila je društvenoj mreži X u vlasništvu Elona Muska da do kraja ove godine sačuva sve interne dokumente i podatke koji se odnose na chatbot Grok koji je integriran s tom platformom na kojoj se objavljuju fotografije nagih žena i djece.

Cilj te mjere je osigurati da službe Komisije, koje nastavljaju istragu o platformi Elona Muska, mogu pristupiti tim dokumentima bude li potrebno.

Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier izjavio je u četvrtak da su slike žena i djece bez odjeće koje se dijele na platformi X užasne i nezakonite”

Muskov chatbot umjetne inteligencije Grok, preplavljen je seksualnim slikama uglavnom žena, među kojima su i stvarne osobe. Korisnike platforme X se potiče da zatraže od chatbota da digitalno razodjene te osobe, često u sugestivnim pozama. U nekoliko slučajeva pojavile su se i slike maloljetnika.

EU je početkom prosinca kaznio X sa 120 milijuna eura zbog kršenja Zakona o digitalnim uslugama (DSA), unatoč opetovanim prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa koji optužuje Uniju da svojim zakonima u digitalnom sektoru diskriminira američke tehnološke tvrtke.