Microsoftova nova sigurnosna nadogradnja u siječnju izazvala je ozbiljne poteškoće kada se računala sa sustavom Windows 11 više nisu mogla isključiti. Microsoft je, naravno, bio prisiljen hitno intervenirati.

Microsoft je u službenoj objavi naveo da je objavio "izvanredno ažuriranje", kojim se ispravlja pogreška nastala nakon instalacije sigurnosnog ažuriranja sustava Windows iz siječnja 2026. godine. Propust kod njihovog problematičnog sigurnosnog ažuriranja je bio u tome što je uzrokovao ponovno pokretanje operativnog sustava umjesto dovršetka postupka isključivanja ili hibernacije, zbog čega korisnici nisu mogli uopće ugasiti računala.

Prema Microsoftu, problem je ponajprije zahvatio uređaje sa sustavom Windows 11 na kojima je omogućena značajka Secure Launch. Secure Launch osmišljen je za sprječavanje napada na razini firmvera tijekom pokretanja sustava, no u ovom je slučaju ometao postupke isključivanja. Posljedica je bila da su korisnici, pri pokušaju isključivanja ili hibernacije računala, zapadali u beskonačnu petlju ponovnih pokretanja računala.

Microsoftovo izvanredno ažuriranje također je riješilo zaseban problem koji je pogađao Windows 10 i Windows 11 operativne sustave. Kako je izvijestio portal Engadget, dio korisnika nije se mogao prijaviti putem aplikacija za udaljeno povezivanje, što ih je ostavljalo bez pristupa vlastitim uređajima.

Na svojoj stranici "Poznati problemi" Microsoft je pojasnio da je uzrok poteškoća s udaljenom prijavom bio kvar u prikazu prozora za unos podataka za prijavu, zbog čega prijava nije bila moguća.

Unatoč objavljenim popravcima, WindowsLatest je izvijestio da u najnovijem siječanjskom sigurnosnom ažuriranju i dalje postoje neriješeni problemi, uključujući pojavu praznog zaslona te rušenja aplikacije Outlook Classic kod dijela korisnika.