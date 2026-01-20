Na tržištu pametnih telefona vlada velika konkurencija. Samsung i Apple godinama drže vodeće pozicije, no prijete im brojni kineski brendovi čiji uređaji privlače veliki broj korisnika zbog odličnog omjera cijene i kvalitete. Jedna od kompanija čiji uređaji nisu toliko poznati u Lijepoj Našoj, no čiji su telefoni prilično zanimljivi, pogotovo gamerima, jest Asus.

Tajvanska tvrtka pažnju je privukla modelima Zenfonea i ROG Phonea, no nove modele tih uređaja više ne treba očekivati. Barem ne ove godine, a pitanje je što će biti u budućnosti.

Još prošlog mjeseca mrežom su se proširile glasine kako će Asus odustati od razvoja pametnih telefona, a ovaj tjedan na posebnom eventu predsjednik tvrtke Jonney Shih to je i službeno potvrdio.

Fokus na AI proizvode

Asus više neće dodavati nove modele pametnih telefona u budućnosti, komentirao je, iako nije isključio da jednom u budućnosti promjene planove i ponovno se odluče na predstavljanje novih modela pametnih telefona. Postojeći Asusovi telefoni nastavit će dobivati nadogradnje, no po tom pitanju kompanija je ionako zaostajala za konkurencijom pa je tako za model ROG Phone 9 Pro garantirano samo 2 godine nadogradnji operativnog sustava i pet godina sigurnosnih nadogradnji, dok je situacija s posljednjim modelima Zenfonea još gora - 2 godine nadogradnje Androida i 4 godine sigurnosnih zakrpi.

Hoće li se Asus jednom vratiti na ovo tržište, trenutačno ne znaju niti u toj kompaniji. Na Ars Tehnici podsjećaju kako je u sličnoj situaciji bio i LG. Ova je tvrtka dugo godina bila značajan igrač na tržištu smartphonea, no nakon godina financijskih gubitaka odjela za mobilne uređaje, pauzirali su s razvojem i proizvodnjom telefona. Iako su tada najavili kako će se vratiti na to tržište, nekoliko godina nakon toga u potpunosti su ugasili mobilnu diviziju.

Što se Asusa tiče, jedna je stvari ipak poznata, a to je da će fokus u narednom razdoblju staviti na proizvode bazirane na umjetnoj inteligenciji. Konkretno, riječ je o proizvodima poput robota i pametnih naočala.

Umjesto na telefone, Asus će se fokusirati na druga tržišta, pogotovo ona koja su profitabilnija za tu kompaniju. Ova je tvrtka tako prošlu godinu završila s povećanjem prihoda od 26,1 posto, ponajviše zahvaljujući poslovanju divizije s AI poslužiteljima tako da je jasno na koji će dio poslovanja staviti najveći naglasak - onaj koji im donosi najveće prihode.

