Svjetske isporuke mobitela tek su skromno porasle u 2025. godini, oslonjene na potražnju za skupljim modelima i na gospodarski zamah na tržištima u nastajanju, izvijestio je u ponedjeljak Counterpoint Research.

Isporuke su lani porasle za dva posto, izračunali su u Counterpointu.

U 2024. bile su porasle za četiri posto, pokazuje izvješće.

Apple je učvrstio vodeću poziciju s udjelom u svjetskom tržištu od 20 posto, a na drugom je mjestu Samsung s 19 posto. U 2024. godini dvije su kompanije bile izjednačene.

Xiaomi je potvrdio treće mjesto s tržišnim udjelom od 13 posto, a Vivo je ponovo zauzeo četvrto mjesto s osam posto udjela u prodaji.

Američki tehnološki div isporučio je lani 10 posto više mobitela, uz pojačanu prisutnost i snažniju potražnju na tržištima u razvoju i na srednje velikim tržištima i dobar odaziv na serije iPhone 17, prema riječima analitičara Counterpointa Varuna Mishre.

Samsung je kupcima lani isporučio pet posto više mobitela. Isporuke Xiaomija zadržale su se na razini iz 2024. godine, podržane stabilnom potražnjom na tržištima u razvoju.

Proizvođači su početkom 2025. bili ubrzali isporuke kako bi preduhitrili najavljene carine, ali efekt je tokom godine jenjao, objašnjavaju u Counterpointu.

U 2026. godini tržište mobitela trebalo bi se smanjiti zbog nestašice čipova i skupljih dijelova, ističe direktor istraživanja Counterpointa Tarun Pathak, napominjući da su proizvođačima čipova podatkovni centri za umjetnu inteligenciju važniji od mobitela.

Prodaja bi se ove godine trebala smanjiti za 2,1 posto, procijenili su u Counterpointu u prosincu. Još mjesec dana ranije bili su očekivali da će se zadržati na razini iz 2025. godine.