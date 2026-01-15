Munjeviti američki udar na bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u Caracasu razotkrio je slabost venezuelanske protuzračne obrane, odnosno obrambenu protuzračnu mrežu koja je na papiru djelovala snažno, ali je u borbi potpuno zakazala.

Kada su američke snage početkom mjeseca pokrenule Operaciju "Apsolutna odlučnost" (Absolute Resolve) s ciljem uhićenja Nicolása Madura, venezuelanska vojska raspolagala je kineskim mobilnim protuzračnim radarima JY-27A. Više od 150 zrakoplova ušlo je u venezuelanski zračni prostor, a nijedan nije oboren. Jedan helikopter pogođen je vatrom iz strojnice, ali je ostao operativan.

Peking je radar JY-27A promovirao kao sustav sposoban otkriti zrakoplove pete generacije poput F-22 i F-35 na udaljenostima većim od 240 kilometara. Radar je uveden 2014. godine i sastoji se od jarbola s više antenskih panela, uz odvojena radarska i zapovjedna vozila. Kineski izvori tvrde da ima i značajke za smanjivanje učinaka elektroničkog ometanja. U međuvremenu je razvijena i novija inačica JY-27V.

Nakon napada na Caracas, japanski je novinar upitao glasnogovornika kineskog ministarstva vanjskih poslova što Peking misli o velikoj količini vojne opreme koju je Kina prodala Venezueli, a koja se pokazala od male praktične koristi. Navedeni glasnogovornik je odgovorio osudom američkog napada.

Sve je to u redu, ali presudno je ono što se događa u trenutku sukoba, komentirao je za Business Insider Michael Sobolik, viši suradnik instituta Hudson, američkog neovisnog think tanka sa sjedištem u Washingtonu. Naveo je da su radari možda popustili pod sofisticiranim elektromagnetskim napadima ili da su njima nepravilno upravljali operateri. Ako nemate funkcionalne radare, laka ste meta, zaključio je.

Američki dužnosnici naveli su da je venezuelanska protuzračna obrana, uključujući ruske sustave S-300VM, Buk-M2 i starije lansere S-125 Pečora-2M, kao i kineske radare, bila u potpunosti nadvladana.

Studija Istraživačkog instituta za stratešku inteligenciju i analizu javnih politika sa sjedištem u Miamiju (Miami Strategic Intelligence Institute) iz prošle godine utvrdila je da je više od 60 posto venezuelanske radarske flote neoperativno, da njihovo ratno zrakoplovstvo rijetko leti te da im nedostaju održavanje i rezervni dijelovi, piše Business Insider. Analiza The New York Timesa, dodaju, navela je da je dio te opreme bio u skladištima.

Čak i ako je uzrok neuspjeha ljudski faktor, Sobolik kaže da ovaj događaj šalje prilično snažnu poruku, jačajući povjerenje u američke vojne sposobnosti. Američki dužnosnici naveli su da nije bilo poginulih, jer od gotovo 200 vojnika uključenih u operaciju, samo sedam ih je bilo ozlijeđeno.