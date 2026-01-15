NASA je u srijedu počela misiju povratka četveročlane posade astronauta na Zemlju zbog zdravstvenog problema člana posade, što je prvi tako rani povratak u povijesti Međunarodne svemirske postaje (ISS).

Astronauti su se odvojili od ISS-a u kapsuli Crew Dragon kojom upravlja SpaceX, tvrtka tehnološkog milijardera Elona Muska, pokazala je NASA-ina snimka uživo.

Očekuje se da će se američki astronauti Zena Cardman i Michael Fincke, japanski astronaut Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov spustiti u Tihi ocean u četvrtak uz obalu američke savezne države Kalifornije nakon otprilike 11 sati leta.

NASA je prošli tjedan objavila da je prvo otkazala svemirsku šetnju na ISS-u u kratkom roku zbog zdravstvenih problema člana posade prije nego što je odlučila vratiti cijelu četveročlanu posadu na Zemlju prije roka.

Agencija je odbila identificirati člana posade sa zdravstvenim teškoćama ili dati detalje o zdravstvenom problemu, rekavši da je član posade u stabilnom stanju.

Posada 11 nalazi se na ISS-u od početka kolovoza i trebala je tamo ostati još nekoliko tjedana.