Kapsula s četveročlanom posadom iz Međunarodne svemirske stanice (ISS), koja je prijevremeno prekinula misiju u orbiti zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja jednog od astronauta, sigurno se spustila na Zemlju u četvrtak u more kod Kalifornije.

SpaceX-ova kapsula Crew Dragon spustila se padobranom u mirno more kod San Diega završivši više od 10 sati dugo spuštanje s Međunarodne svemirske stanice i ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu, što su uživo zajednički prenosili NASA i SpaceX.

Astronauti su se u srijedu odvojili od ISS-a u kapsuli kojom upravlja SpaceX, tvrtka tehnološkog milijardera Elona Muska.

U kapsuli su bili američki astronauti Zena Cardman i Michael Fincke, japanski astronaut Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov.

NASA je prošli tjedan objavila da je prvo otkazala svemirsku šetnju na ISS-u u kratkom roku zbog zdravstvenih problema člana posade prije nego što je odlučila vratiti cijelu četveročlanu posadu na Zemlju prije roka.

Agencija je odbila identificirati člana posade sa zdravstvenim teškoćama ili dati detalje o zdravstvenom problemu, rekavši da je član posade u stabilnom stanju.

Posada 11 nalazila se na ISS-u od početka kolovoza i trebala je tamo ostati još nekoliko tjedana.