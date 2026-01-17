Konzumiranje kave iz jednokratnih čaša za van, mogao bi u tijelo unositi puno više od kofeina. Za mnoge su jednokratne čaše za van pogodnost, no one mogu tiho ispuštati tisuće sitnih plastičnih čestica u omiljeni crni napitak. Xiangyu Liu, znanstvenik iz Škole za okoliš i znanost i Instituta Rivers, u sklopu australskog Sveučilišta Griffith, upozorava da je toplina glavni pokretač otpuštanja mikroplastike ida je materijal čaša koje koristimo važniji je nego što mislimo.

Mikroplastika su fragmenti plastike u rasponu od jednog mikrometra do pet milimetara, otprilike između veličine čestice prašine do veličine sjemenke sezama. Liu objašnjava da mikroplastika može nastati razgradnjom većih plastičnih predmeta ili se izravno otpuštati iz proizvoda tijekom svakodnevne uporabe. Te čestice završavaju u našoj okolini, našoj hrani i na kraju u našim tijelima, kaže on u komentaru za portal The Conversation.

Iako istraživanja još nisu utvrdila koliko mikroplastike ostaje u ljudskom tijelu, jasno je da je izloženost široko rasprostranjena.

Uloga temperature

Liu i njegovi kolege prvo su proveli meta-analizu trideset recenziranih studija o uobičajenim plastikama poput polietilena i polipropilena. Utvrdili su da temperatura značajno utječe na otpuštanje mikroplastike. Prijavljena otpuštanja kretala su se od nekoliko stotina čestica, do više od osam milijuna po litri, ovisno o materijalu i uvjetima. Iznenađujuće, vrijeme namakanja imalo je malo utjecaja, što sugerira da je glavna briga početna temperatura tekućine.

Kako bi to provjerili, Liu i tim su u novom istraživanju, objavljenom u časopisu Journal of Hazardous Materials: Plastics, testirali 400 čaša za kavu u australskom gradu Brisbaneu, uključujući čisto plastične i papirnate s plastičnim oblogama. Testovi na 5°C i 60°C otkrili su dva ključna zaključka: materijal je važan, a toplina dramatično povećava otpuštanje mikroplastike.

Za čaše od polietilena vruća voda povećala je otpuštanje za 33 %, što odgovara otprilike 363.000 čestica mikroplastike godišnje, za osobu koja dnevno popije 300 mililitara kave. Visokorazlučive slike pokazale su da čisto plastične čaše imaju hrapavu površinu koja olakšava odvajanje čestica pod utjecajem topline.

Kako smanjiti izloženost?

Liu preporučuje višekratne čaše od nehrđajućeg čelika, keramike ili stakla za vruće napitke. Kada se koriste jednokratne, papirnate čaše s plastičnom oblogom otpuštaju manje čestica od čistih plastičnih čaša. Također, izbjegavanje ulijevanja kipuće tekućine u plastične posude može pomoći. Dakle, razumijevanjem interakcije topline i materijala možemo smanjiti izloženost mikroplastici i bezbrižnije uživati u omiljenom crnom napitku.