Posljednjih godina tržište pametnih telefona doživjelo je nekoliko promjena. Prije svega, započelo se s uvođenjem umjetne inteligencije u pametne telefone, što je dovelo do ugrađivanja veće memorije i bržeg procesora koji pokreću tu umjetnu inteligenciju. Doda li se tome i cijeli niz dodatnih opcija (poput izdržljivijih materijala od kojih su uređaji izrađeni ili pak dulje softverske i hardverske podrške), jasno je zašto su cijene iz godine u godinu sustavno rasle.

No, informacije pokazuju kako bi u 2026. godini pametni telefoni mogli biti još skuplji. I to zbog nedostatka memorije na svjetskom tržištu.

Prema podacima platforme za usporedbu cijena Shoptok, prosječna bi cijena u 2026. godini mogla biti veća za sedam posto, dok bi cijena jeftinijih modela mogla skočiti za do 20 posto. Za građane u Hrvatskoj to znači da bi umjesto dosadašnjih 430 eura (kolika je prosječna cijena pametnog telefona u Hrvatskoj), mogla porasti na 460 eura.

Stoga ne iznenađuje da su građani odlučili iskoristiti blagdanske akcije i ugrabiti novi pametni telefon po povoljnijoj cijeni.

Googleova statistika pokazuje strelovit rast u pretragama novih mobilnih uređaja u Hrvatskoj. Indeks interesa u toj je kategoriji skočio za 73 posto u studenom i prosincu u odnosu na ljetne i proljetne mjesece.

To je općenito prirodna pojava, zahvaljujući sezonskim sniženjima za Black Friday i predblagdanskim kupovinama, no ovaj put sadrži i važan ekonomski faktor. ​Premda se procijenjeni rast prosječne cijene za 30 eura ne doima prevelikim, on bi u konačnici ipak mogao biti značajan u kućnim budžetima građana, koji pokazuju tendenciju prema posjedovanju više mobilnih uređaja.

Mnogi građani posjeduju više od jednog mobilnog telefona ili kombiniraju privatne i poslovne uređaje, što poskupljenje automatski čini značajnijim i izazovnijim.

Jednako je važno podsjetiti kako procjene stručnjaka govore da bi najveća poskupljenja mogli dočekati dosad jeftiniji mobiteli, pogotovo oni popularnih kineskih proizvođača, što znači da će kupovina pametnih telefona postati manje pristupačna nego što je bila dosad.

Očekuje se da će mobiteli biti skuplji prvenstveno zbog astronomskog rasta cijene DRAM memorije. Ona je ključna u osiguravanju brzog i efikasnog rada uređaja, a time podrazumijeva i veliku potražnju u rastućoj AI industriji, čime dolazi do problema za velike mobilne brendove. ​

​Drugi važan faktor u toj priči je i nestašica čipova, koja povisuje cijene komponenti i dodatno otežava situaciju. Zato bi se ulaganje u novi uređaj krajem godine mnogima moglo isplatiti. Posebice ako pokušavaju "uloviti" neki premium model koji će biti aktualan i sljedećih nekoliko godina.