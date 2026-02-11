Svatko od nas ima svoj identitet koji je, htjeli mi to priznati ili ne, u današnje vrijeme stalno u opasnosti. Svaka informacija koju podijelimo na internetu (ili u razgovoru s chatbotom) može doći u krive ruke i uzrokovati nam probleme u budućnosti.

No, koliko god pazili na svoj identitet, teško je stalno pratiti gdje se sve pojavljuju naši osobni podaci i u kojoj mjeri.

Stoga su u Googleu odlučili napraviti značajku koja će korisnicima pomoći da prate pojavljivanje njihovih osobnih podataka na internetu i tako, potencijalno, spriječe kražu identiteta.

Zapravo se radi o proširenju već postojeće značajke "rezultati o vama", koja sad uključuje i praćenje podataka o putovnici, brojevima vozačke dozvole i socijalnog osiguranja.

Ako korisnik uoči takve podatke na internetu, sad može jednostavnije zatražiti od Googlea da se oni uklone iz pretraživanja i tako, teoretski, učiniti njihovu dostupnost manjom.

Trenutno Google može pratiti ime i prezime osobe, kućnu i e-mail adresu te broj telefona.

Kako su pojasnili iz Googlea, ova proširena značajka prvo će biti dostupna korisnicima u SAD-u, a potom i u drugim regijama (iako nisu definirali koje bi to regije mogle biti i kad).

Žele li korisnici iskoristiti ovu značajku prvo moraju Googleu dati - te iste informacije. Točnije, moraju registrirati svoje specifične informacije povezane s osobnim identifikacijskim podatkom ili dokumentom koji žele pratiti.

Primjerice, želite li da Google prati gdje se i kako pojavljuje vaša vozačka dozvola, morate registrirati njen broj u Googleu.

Iz Googlea uvjeravaju kako koriste rigorozne sigurnosne protokole i napredno šifriranje kako bi "spriječili zlouporabu i osigurali privatnost korisnika", ali nisu točno naveli kakvi su to protokoli.