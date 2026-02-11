Iako još nismo blizu trenutka u kojem će robotaksiji dominirati cestama diljem svijeta, prvi korak u tom smjeru odavno je napravljen. U SAD-u Waymo već godinama prevozi putnike u vozilima u kojima nema vozača te se konstantno šire na nova tržišta, a uskoro stižu i u Europu te su najavili testiranja na cestama Londona.

Slična je situacija i na kineskom tržištu na kojem više kompanija pruža usluge robotaksija u više gradova, a broj taksija na cestama, kao i broj vožnji konstantno se povećava.

Više od tisuću robotaksija ove godine

Jedna od takvih kineskih kompanija, Pony.ai, sada je najavila suradnju s Toyotom koja će za njihovu uslugu autonomnog prijevoza proizvoditi robotaksije bazirane na modelu bZ4X. Kako naglašavaju na Digital Trendsu, za razliku od nekakvih prototipova robotaksija kakve možemo vidjeti prilikom predstavljanja za medije, ovo su gotova vozila koja su spremna za stvarne uvjete na prometnim cestama. Prvi Toyotin autonomni model već je izašao s proizvodne trake te ove tvrtke tijekom godine planiraju izgraditi više od tisuću robotaksija koji će se onda pojaviti na cestama u nekoliko kineskih gradova.

First mass-produced bZ4X Robotaxi, developed in collaboration with Toyota, has officially rolled off the production line, marking a new phase of scaled production and commercial deployment for the https://t.co/jCrY756ajt–Toyota collaboration. 🚘🚀

More: https://t.co/2V5CPNoWzS pic.twitter.com/3fBtKyDoiK — Pony.ai (@PonyAI_tech) February 9, 2026

Zajedno, ovi napori pokazuju jasan put za napredak tehnologije autonomne vožnje od validacije u ograničenom opsegu do masovne proizvodnje velikih razmjera, stoji u zajedničkoj objavi japanske i kineske kompanije.

Dok je samo vozilo bazirano na Toyotinom postojećem automobilu, kako bi se moglo koristiti kao robotaksi, u njega je implementirana posljednja, sedma generacija autonomnog sustava vožnje Pony.ai-a. U odnosu na prijašnje generacije, cijena materijala tog sustava za autonomnu vožnju smanjena je za čak 70 posto. Kada se Toyotina vozila pojave na cestama, flota robotaksija Pony.ai-a povećat će se na 3 tisuće komada do kraja ove godine.

A Zagreb?

Aplikacija za robotaksije dolazi s manje-više svim značajkama kao i u sličnim vozilima - od automatskog otključavanja putem bluetootha, glasovne interakcije, online glazbe, kontrole klime te će, kako bi se povećala udobnosti i smanjila mučnina pri putovanju, automobili glatkije kočiti i ubrzavati.

Iako broj automobila, kao i vožnji konstantno raste, tržište robotaksija je i dalje u početnoj fazi, a tijekom sljedećih godina očekujemo kako će se broj ovih vozila radikalno povećati na cestama većih gradova. Jedan od tih gradova, nadamo se, mogao bi biti i - Zagreb.