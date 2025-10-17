Nakon što je Waymo osvojio Ameriku, ova Googleova kompanija sada kreće i u osvajanje Europe. Ovog tjedna tako su objavili kako će se njihovi električni robotaksiji sljedeće godine pojaviti na cestama Londona, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li se s vremenom proširiti i na ceste drugih europskih (velikih) gradova.

Waymovi autonomni automobili tijekom godina na više američkih tržišta pokazali su se iznimno pouzdanima i, kako pokazuje njihova statistika, čak i boljim vozačima u odnosu na ljude.

Ohrabreni takvim dobrim rezultatima na cestama, kao i sve većom popularnosti njihovih taksija među putnicima (mjesečno se obavi oko milijun plaćenih vožnji robotaksijima), u posljednje vrijeme su najavili širenje na više američkih tržišta. Također, Waymo gleda i izvan granica SAD-a pa su tako ranije najavili testiranje na japanskim cestama, no za početak samo u svrhu mapiranja, a sada su bacili oko i na glavni grad Velike Britanije.

Robotaksiji u Londonu

Tijekom sljedećih mjeseci Waymo će početi s prikupljanjem podataka o londonskim cestama te testiranjem tehnologije, kako bi se prvo uvjerili mogu li njihovi taksiji savladati jedinstvene izazove prometa u Londonu. Naravno, osim tehnologije, za pokretanje robotaksi servisa važna je i regulativa, odnosno odobrenje gradskih vlasti, što se očekuje tijekom sljedeće godine.

Pri pokretanju svog robotaksi servisa u ovom velegradu, Waymo će surađivati s kompanijom Moove, a kada dobiju zeleno svjetlo lokalnih vlasti, stanovnici Londona putem aplikacije moći će naručiti vožnju taksijem te će po njih doći električni Jaguar i-Pace opremljen Googleovom tehnologijom u kojem neće biti vozača.

To je prvi veliki korak u Londonu prema prijevozu budućnosti jer, prema nekim stručnjacima (a nešto slično spomenuo je i Elon Musk), zahvaljujući robotaksijima ljudi više neće morati posjedovati svoje automobile. Kada god im je potreban prijevoz moći će jednostavno putem aplikacije pozvati robotaksi kojim će upravljati računala, što će biti jeftinije nego posjedovanje vlastitog vozila.

Trenutačno se tako nešto čini nemogućim, no prije desetak godina činilo se malo vjerojatnim da će računala upravljati vozilima bolje od ljudi, kao i da će umjetna inteligencija imati sposobnosti zbog kojih milijuni ljudi diljem svijeta strahuju za svoje poslove.

Oduševljeni smo što ćemo stanovnicima Londona pružiti pouzdanost, sigurnost i čaroliju Wayma”, komentirala je suizvršna direktorica kompanije Tekedra Mawakana, naglasivši kako su do sada pokazali kako odgovorno skalirati potpuno autonomno naručivanje prijevoza te jedva čekaju proširiti prednosti te tehnologije i na Ujedinjeno Kraljevstvo.

