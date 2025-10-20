Sam Altman je prošlog tjedna najavio jedan veliki novitet za chatbot ChatGPT. Nakon što su, kako je objasnio, uspjeli ublažiti ozbiljne probleme mentalnog zdravlja, odlučili su i smanjiti ograničenja za svoj chatbot te je najavio kako će u budućnosti odrasle tretirati kao odrasle.

A to, među inim, znači da, ako će ljudi s ChatGPT-jem htjeti razgovarati o seksu, OpenAI će im to i omogućiti.

Njegova najava, naravno, privukla je veliku pozornost, pogotovo iz razloga što niti sam Altman nije bio previše jasan oko planova vezanih uz ChatGPT i erotski sadržaj. Također, različita ranija istraživanja ukazala su na opasnost povezivanja ljudi s chatbotovima, odnosno na negativan utjecaj razvoja emocionalne povezanosti ljudi i strojeva i možemo samo zamisliti kako će izgledati budućnost u kojoj će mnogi svoje seksualne fantazije razmjenjivati s umjetnom inteligencijom.

Glavni prioritet i dalje će biti sigurnost

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Neki podsjećaju i na prvotni cilj OpenAI-a koji je nastao kao organizacija koja želi razvijati umjetnu inteligenciju koja bi trebala pomoći ljudima i čovječanstvu, a uvođenje erotskog sadržaja u komunikaciju ne čini se kao korak u tom smjeru.

Nakon brojnih komentara i reakcija na njegovu najavu o mogućnosti seksualnog sadržaja na ChatGPT-u, Altman se ponovno oglasio, izrazivši iznenađenje što je ta tema izazvala toliko veliko zanimanje javnosti. Naglasio je kako se te promjene koje uvode ne odnose na ublažavanje politika i pravila vezanih uz mentalno zdravlje te je najavio kako će im glavni prioritet i dalje biti sigurnost.

No s druge strane, OpenAI planira omogućiti više slobode odraslim korisnicima. Sada više ne govori o umjetnoj inteligenciji od koje će cijelo čovječanstvo imati koristi, već sada kaže kako žele ljudima dati mogućnost da koriste AI na način na koji žele, a mnogi očigledno od umjetne inteligencije žele i pornografiju i erotski sadržaj.

Upravo je to - daj ljudima ono što žele, važan dio njihove misije, no pri tome je objasnio kako neće dopustiti korištenje umjetne inteligencije s kojim bi se moglo povrijediti druge ljude, kao što neće na isti način tretirati korisnike koji imaju mentalnih problema. Ista je stvar i s maloljetnicima, kojima erotski sadržaj neće biti omogućen.

Na kritike o seksualnom sadržaju odgovorio je kako oni nisu moralna policija svijeta te žele napraviti nešto slično ograničenjima kakva već postoje u društvu - dao je primjer oznaka koje danas imamo za filmove (npr. da nisu prikladni za mlađe od 16, 13, 7 godina itd.).

Kako će izgledati ChatGPT na koje će biti dostupan i erotski sadržaj trebali bi saznati u prosincu.

Izvor: The Independent