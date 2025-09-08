Prevaranti godinama šalju brojne lažne mailove u kojima ljude upozoravaju da su ih snimali dok su gledali pornografiju. Kako te fotografije i videa ne bi dalje širili, oni od osoba koje žele prevariti traže da im plate određeni iznos u kriptovalutama. Iako je većina ljudi svjesna kako je riječ o prevari, neki ne žele riskirati i, u strahu zbog sadržaja kojeg su gledali, na kraju kriminalcima plate svotu koju su zatražili.

No u budućnosti bi takvi mailovi u kojima se tvrdi kako vas je netko snimao dok ste gledali pornografiju mogli biti - istiniti. Naime, iz američke kompanije za kibernetičku sigurnost Proofpoint upozoravaju na malware namijenjen krađi podataka Stealerium kojeg su kriminalci počeli koristiti u svojim napadima.

Širi se phishing mailovima

Ovaj se malware širi kao i slični maliciozni programi - slanjem lažnih i prevarantskih mailova s privitcima koje primatelji preuzimaju na svoja računala. Jednom kada se instalira, Stealerium prikuplja podatke s računala poput korisničkih imena i lozinki s internetskih stranica, podataka o bankovnim karticama i kriptonovčanicima i slično. Među inim, Stealerium posebno prati internetske stranice koje korisnici posjećuju, odnosno one u kojima se spominju riječi poput “porn”, “sex” i slično.

Kada osobe pregledavaju takve stranice, ovaj malware kreće u akciju - uzima snimke zaslona kako bi snimio sadržaj koji se gleda, ali putem web-kamere snima i osobu koja pregledava taj sadržaj. Nakon toga, osobi se šalje mail upozorenja, a da ne bi pomislila kako je riječ o takvoj klasičnoj prevari u kojoj se šalju lažna upozorenja o pregledavanju pornografije, šalju im se i - dokazi.

Kreće pakao

Nije teško zaključiti koliki šok se može doživjeti jednom ako vam takve slike stignu na mail, a tek nakon toga kreće pravi pakao i ostvarenje noćne more. Naime, kriminalci su svjesni kako ih s pornografijom drže u šaci te od njih mogu zahtijevati veliku otkupninu ili od njih zatražiti da naprave što god kriminalci požele jer će u suprotnom takve slike objaviti na internetu i poslati poznanicima.

Iz Proofpointa kažu kako su ovaj malware pronašli u desecima tisuća mailova koje su slale dvije različite, ali relativno manje hakerske grupe, no nije poznato koliko su osoba zaista uspjeli prevariti, odnosno koliko ih je zaista preuzelo ovaj malware na svoja računala.

Ovo je još jedno upozorenje kako uvijek treba biti iznimno oprezan u svemu što se radi online, a treba podsjetiti i na jedan dugogodišnji i prilično old school sigurnosni savjet kojeg se pridržavaju i ljudi poput Marka Zuckerberga - uvijek prekrijte prednju kameru pa makar i ljepljivom trakom.

Izvor: Tech Spot