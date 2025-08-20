Uveli su jednu malu promjenu i posjećenost pornografskih stranica drastično je pala

Mnogima su pornografske stranice obavezna internetska literatura te provode sate i sate pregledavajući različite fotografije i videozapise seksualnog sadržaja. No kako su takve stranice dostupne svima, često na njima završe i maloljetnici - ne samo tinejdžeri nego ponekad i znatiželjna djeca mlađa od deset godina. U Velikoj Britaniji nedavno su odlučili stati na kraj toj praksi i donijeli poseban, ali i prilično kontroverzan zakon. Svi koji u toj zemlji sada žele pristupiti pornografskim stranicama moraju dokazati da su punoljetni.

Postoje različiti načini dokazivanja - od selfija pa do korištenja kreditnih kartica i osobnih dokumenata, no problem pri tome je jasan. Naime, iako je privatnost, barem u teoriji, garantirana, nitko ne želi da se njihovo ime povezuje s pornografskim stranicama i različitim seksualnim sadržajem koji na njima gledaju.

Velik pad posjećenosti

Prema podacima Similarweba, posjeti brojnim pornografskim stranicama u posljednja dva tjedna u velikom su padu te su u nekim slučajevima stranice izgubile oko polovice posjetitelja.

Koliko je taj zakon utjecao na pornografske stranice, najbolje pokazuje statistika posjećenosti najpopularnije stranice za odrasle u Velikoj Britaniji PornHub. Do stupanja na snagu Zakona o sigurnosti na internetu prosječan dnevni broj posjetitelja toj stranici bio je 3,2 milijuna, a nakon toga dnevni broj posjetitelja pao je na samo oko 2 milijuna. Prije dva dana tu je stranicu posjetilo 1,8 milijuna osoba.

Iz Similaweba kažu kako su pali posjeti na svih 90 najpopularnijih pornostranica u Velikoj Britaniji u prosjeku za 23 posto, dok su najveći pad zabilježile najpoznatije stranice.

Porast popularnosti VPN-a

Broj posjeta XHamsteru pao je s 1,7 na 1,2 milijuna između srpnja i kolovoza, dok je broj posjetitelja XVideosa pao za gotovo 50 posto. OnlyFans dnevno je u minusu oko osam posto u odnosu na mjesec ranije.

Dok broj posjeta takvom tipu stranica pada, značajno je porastao broj VPN (Virtual Private Network) programa putem kojih se može sakriti internetska adresa, tako da se čini da stranicama pristupate iz neke druge države, a ne Velike Britanije. Time se, dakle, mogu zaobići ograničenja nametnuta novim zakonom. Upravo su VPN programi najpopularniji na Appleovu App Storeu u toj zemlji u posljednje vrijeme.

Zbog korištenja VPN-a podatke Similaweba treba uzeti s određenom dozom rezerve jer oni ne pokazuju broj posjeta korisnika iz Velike Britanije koji gledaju pornografiju, a koriste te programe za maskiranje adresa.

Izvor: Daily Mail