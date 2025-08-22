Tehnologija

Predstavljen telefon na kojem je nemoguće gledati pornografiju

U nekim slučajevima čak se prekrivaju i umjetničke slike na kojima su osobe golog torza.

Hrvoje Jurman
22.08.2025. / 09:32
HMD Fuse (Foto: HMD)

Sve više država kreće u borbu protiv sadržaja koji može negativno djelovati na djecu i mlade. Dok je cilj manje-više isti, metode su različite - od zabrane društvenih mreža za mlade u Australiji do verifikacije godina u Velikoj Britaniji za pristup pornografskim stranicama. Kompanija HMD predstavila je vlastito rješenje koji će pomoći u borbi protiv prikaza pornografskog sadržaja djeci, a to je rješenje prilično zanimljivo i unikatno.

Naime, riječ je o telefonu koji je prvenstveno namijenjen djeci, a na kojem se neće prikazivati pornografija. Za blokadu seksualnog sadržaja bit će zadužena, naravno, umjetna inteligencija. Ova će tehnologija blokirati, odnosno onemogućiti snimanje, slanje, pregledavanje i snimanje seksualnog sadržaja, čak i u slučaju prijenosa uživo.

HarmBlock+

Za zabranu prikaza pornografije, HMD je na modelu Fuse integrirao tehnologiju HarmBlock+ koju se može mijenjati, zaobići ili onesposobiti. Kako je objasnio Richard Pursey, osnivač tvrtke SafeToNet koja je razvija ovu tehnologiju, ne postoje načini na koji se cenzura golotinje može izbjeći jer je ona integrirana na razini OS-a pa je ovo u potpunosti“pornografski inkompatibilan telefon. Objasnio je i kako nema razloga za zabrinutost oko privatnosti jer Fuse ne dijeli podatke i sadržaj izvan samog uređaja - dakle, cjelokupna analiza se obavlja na samom telefonu.

HarmBlock+ djeluje tako da blokira pornografski sadržaj sa svih izvora - na webu blokira stranice na kojima se nalazi golotinja, dok su golišave slike koje se pojavljuju na običnim stranicama prekrivene. Također, blokira se i sav sadržaj za odrasle unutar komunikacijskih aplikacija i prijenosa uživo. Ova tehnologija može skenirati fotografije, videozapise i datoteke koje su pohranjene na samom telefonu i izbrisati ih, a s obzirom na to da je tehnologija integrirana i u kameru, s njom se ne mogu snimati fotografije i videa golotinje.

AI u centru svega

Tehnologija radi na principu povremenog snimanja svega što se nalazi na telefonu u niskoj rezoluciji, nakon čega te snimke analizira AI. Ako umjetna inteligencija naiđe na golotinju, briše je s telefona ili blokira prikaz na telefonu. AI koja se koristi na telefonu trenirana je na 22 milijuna “etički prikupljenih fotografija”, a njena je točnost viša od 90 posto u stvarnim slučajevima, pri čemu ponekad može prekriti i umjetnička djela na kojima je prikazana npr. osoba bez majice i slično.

Pored zabrane prikaza pornografije, HMD Fuse dolazi s još nekim opcijama važnim za sigurnost djece - od praćenja lokacije do postavljanja liste kontakata s kojima djeca mogu komunicirati. Što se samog hardvera tiče, telefon dolazi s ekranom dijagonale 6,56 inča, pokreće ga Snapdragon 4 Gen2 čipset, ima 6GB RAM-a i 128GB prostora za pohranu. Njegova cijena na tržištu Australije iznosi oko 500 američkih dolara, što uključuje i godinu dana pretplate za HarmBlock+, nakon čega je potrebno plaćati pretplatu za ovu uslugu.

