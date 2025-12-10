Problemi mladih zbog prekomjernog korištenja društvenih mreža dobro su poznati, a iako su tehnološke kompanije napravile određene pomake predstavljanjem različitih alata za zaštitu maloljetnika, situacija se nije previše promijenila. Zbog toga je australska vlada odlučila uzeti stvari u svoje ruke i prijeći s riječi na djela.

Prije godinu dana donijeli su zakon s kojim su mlađima od 16 godina zabranili pristup društvenim mrežama, a sada je taj zakon stupio na snagu.

Ovo je australski odgovor na globalan problem, komentirao je australski premijer Anthony Albanese za CNN stupanje zakona na snagu. Noć prije zabrane obratio se i mladima kojima je sada uskraćeno pravo na korištenje društvenih mreža i poručio im kako je vrijeme da počnu s novim sportom, nauče svirati novi instrument ili pročitaju knjigu koja već neko vrijeme stoji na polici.

Hoće li se time riješiti problemi?

U teoriji, kako mladi neće više provoditi vrijeme na Facebooku, Instagramu i TikToku, moći će se posvetiti drugim stvarima - druženju uživo, sportu, sviranju, čitanja i slično. Ipak, pitanje je kako će to izgledati u praksi i čime će mladi zamijeniti sate koje su do sada provodili na društvenim mrežama. Odgovor na to pitanje iz ovog kako su to nazvali na CNN-u, velikog društvenog eksperimenta, s nestrpljenjem iščekuje cijeli svijet.

Naime, o sličnim zakonima, odnosno zabranama i ograničenjima razmišljaju i vlade drugih država - od SAD-a i Velike Britanije pa do zemalja članica EU. Dakle, ako se u EU odluči krenuti australskim stopama, to bi značilo da bi i mladim Hrvatima u budućnosti ne bi bili dostupni Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat i druge mreže.

No kako upozorava Tama Leaver sa Sveučilišta Curtin u Perthu, ove zabrane neće riješiti problem kibernetičkog zlostavljanja jer ono nije vezano uz posebne platforme, već je općeniti rašireno po internetu. Također, roditelji time mogu dobiti lažan osjećaj sigurnosti da su, sada kada djeca nemaju pristup društvenim mrežama, svi problemi na internetu odjednom nestali.

Stručnjaci upozoravaju i kako bi ova zabrana mogla negativno djelovati na neku ranjivu i izoliranu djecu jer time gube pristup osobama i grupama s kojima su uspostavili kontakt u virtualnom svijetu i bez kojeg bi mogli postati još izoliraniji. Svemu tome treba dodati i bojazan za privatnost te slobode mladih ljudi odraslih na internetu i društvenim mrežama.

Na pravoj strani povijesti

Ipak, australska vlada smatra kako je odluka koju su donijeli dobra i opravdana, pozivajući se na brojna istraživanja koja pokazuju negativan utjecaj društvenih mreža i ekrana na mentalno stanje djece koja sve više postaju depresivna i anksiozna.

U to je uvjerena i povjerenica za e-sigurnost Julie Inman Grant koja je naglasila da je Australija na pravoj strani povijesti te da globalne promjene počinju upravo u toj zemlji i s ovim zakonom. Podsjetila je i na neke od australskih reformi iz prošlosti koje su na kraju prihvatile i brojne druge države poput strožih pravila za posjedovanje oružja, pakiranje duhanskih proizvoda i slično. Kako nećete pratiti zemlju kojoj je prioritet sigurnost tinejdžera ispred profita tehnoloških kompanija, upitala je.