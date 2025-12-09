Terapija koja se prije smatrala znanstvenom fantastikom uspjela je zaustaviti agresivni karcinom krvi kod više pacijenata, za kojeg konvencionalna medicina dosad nije imala rješenja. Britanski liječnici izvještavaju o uspjehu korištenjem genetski modificiranih T-stanica za napad na zloćudne stanice raka krvi.

Riječ je o genskoj terapiji koja precizno uređuje DNK bijelih krvnih stanica, pretvarajući ih u "živi lijek" sposoban za lov na rak. Prva pacijentica, djevojčica koja je liječena 2022. godine, i dalje je bez bolesti i sada se nada postati znanstvenica u području raka.

Djevojčici vraćen život

Doista sam mislila da ću umrijeti i da neću moći odrasti i raditi sve ono što svako dijete zaslužuje moći raditi, rekla je tada za BBC 16-godišnja Alyssa Tapley iz Leicestera, prva osoba na svijetu koja je primila terapiju u bolnici Great Ormond Street u Londonu. Nakon četiri mjeseca provedena u izolaciji dok joj se imunološki sustav obnavljao, njezin rak je nestao.

Alyssa sada pohađa završne razrede srednje škole i planira budućnost u biomedicinskom istraživanju. Razmišljam o pripravništvu u biomedicinskoj znanosti i nadam se da ću se jednog dana baviti istraživanjem raka krvi, rekla je.

Učinkovitost od 64 posto

Od tada je osmoro djece i dvoje odraslih s akutnom limfoblastnom leukemijom T-stanica primilo eksperimentalnu terapiju, a 64 posto pacijenata postiglo je remisiju. Navedeni oblik leukemije uzrokuje nekontrolirani rast T-stanica, prirodnih branitelja tijela, što čini kemoterapiju i transplantacije koštane srži neučinkovitima. Bez te nove terapije, jedina opcija bila bi palijativna njega.

Znanstvenici sa Sveučilišnog koledža u Londonu (UCL) i bolnice Great Ormond Street u Londonu koristili su uređivanje baza, tehnologiju koja mijenja pojedine DNK baze - adenin, citozin, gvanin ili timin — dajući upute T-stanicama. Tim postupkom se uklanjaju CD7 antigeni s modificiranih T-stanica, kako bi se spriječilo samouništenje terapije, dodala otpornost na kemoterapiju i usmjerilo te modificirane T-stanice da napadaju sve stanice s CD7 antigenima, bilo da su kancerogene i zdrave T-stanice, ali ne i same sebe (jer im je taj antigen uklonjen).

Pacijentima vraćena nada

Prije nekoliko godina ovo bi bila znanstvena fantastika. Moramo u osnovi rastaviti cijeli imunološki sustav. To je duboko i intenzivno liječenje, vrlo zahtjevno za pacijente, ali kada uspije, rezultat je izvanredan, kaže prof. Waseem Qasim sa UCL-a i jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine.

U studiji se navodi da je devet od prvih jedanaest pacijenata postiglo duboku remisiju, omogućivši im uspješnu transplantaciju koštane srži, a sedam pacijenata ostaje bez bolesti i do tri godine nakon tretmana. Rizici uključuju infekcije i rijetke kancerogene stanice koje izbjegavaju navedenu terapiju usmjerenu na CD7 antigene.

S obzirom na to koliko je agresivan ovaj oblik leukemije, to su prilično impresivni klinički rezultati i naravno da sam vrlo sretan što smo uspjeli pružiti nadu pacijentima koji su je inače izgubili, rekao je za BBC dr. Robert Chiesa iz bolnice Great Ormond Street.