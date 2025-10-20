Robotaksiji, odnosno autonomni automobili u kojima nema vozača, već njima upravljaju računala, sve su češća pojava na američkim cestama, a ovo je tržište prilično razvijeno i u Kini. Europa, kao i u brojnim drugim stvarima kada je u pitanju tehnologija, zaostaje.

Do sada su najavljena neka partnerstva kineskih kompanija u Švicarskoj koja bi trebala rezultirati testiranjem robotaksi servisa u toj zemlji, a kineski Baidu ima slične planove i na turskom tržištu. Prošli tjedan najavljeno je i kako američki Waymo ulazi na europsko tržište robotaksija te će početi s testiranjima u Velikoj Britaniji tako da bi se, ako se ta testiranja pokažu uspješnima, stanovnici Londona u budućnosti mogli voziti u robotaksijima

Suradnja Stellantisa i Pony AI-a

Planove o servisu autonomnih automobila koji će prevoziti putnike po europskim gradovima ima i Stellantis, kompanija koja uključuje brendove poput Opela, Peugeota, Citroena, Alfa Romea, Fiata, Jeepa i drugih. Stellantis neće sam razvijati svoju tehnologiju, već su najavili suradnju s kineskom tvrtkom Pony AI.

U okviru ove suradnje, Stellantis će u svoje električne kombije (koji su bazirani na Peugeotovom e-Travelleru) opremljene naprednim senzorima, implementirati Ponyjev softver za autonomnu vožnju, pri čemu će se partnerstvo, barem na početku, fokus biti na laganim komercijalnim vozilima. Ponyjeva autonomna tehnologija obuhvaća četvrtu razinu autonomiju, što znači da će tehnologija moći u potpunosti sama upravljati vozilom, bez potrebe za vozačem u automobilu.

Početak testiranja najavljen je već za nekoliko mjeseci u Luksemburgu, gdje se nalazi europsko sjedište Ponyja i za koje su još prije pola godina dobili dozvolu za testiranje. Nakon toga, plan je proširiti se na više europskih gradova tijekom sljedeće godine. Partnerstvo vezano uz autonomna vozila i tehnologije će se, prema objavi iz ovih kompanija, fokusirati prvenstveno na sigurnost i performanse, kao i na usklađenost s europskom regulativom.

Osim sa Stellantisom, Pony je ranije najavio i suradnju s Uberom na međunarodnim tržištima, uključujući Bliski istok i također Europu.

Izvor: Reuters