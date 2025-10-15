Sam Altman najavio je veliku promjenu za njihov AI chatbot koja će u prosincu stupiti na snagu, a s kojom bi ChatGPT trebao odrasle tretirati kao odrasle. To bi značilo kako će punoljetnim korisnicima biti dostupna verzija ChatGPT-a s manje cenzure te Altman kaže kako će dopustiti više sadržaja poput erotike za osobe za koje je potvrđeno da su punoljetne. Dakle, za očekivati je kako će mnogi, umjesto da s ovim chatbotom razgovaraju o privatnim stvarima ili da im ChatGPT rješava poslovne probleme, u budućnosti razgovarati o seksu.

Prema Altmanu, trenutačne verzije ChatGPT-a donose prilična ograničenja kako bi korisnike zaštitili od rizika za mentalno zdravlje, no takva su ograničenja za osobe koje nemaju mentalnih problema njihov chatbot napravila manje korisnim te u njima ne mogu u potpunosti uživati. Sada kada smo uspjeli ublažiti ozbiljne probleme mentalnog zdravlja i imamo nove alate, moći ćemo sigurno ublažiti ograničenja u većini slučajeva, napisao je Altman na platformi X.

Stiže i novi model ChatGPT-a

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Ti novi alati koje spominje odnose se na sigurnosne opcije i roditeljske kontrole koje je OpenAI predstavio prošlog mjeseca kako bi smanjili negativan utjecaj tog chatbota na mentalno zdravlje mladih. No dok se zaštitne mjere za maloljetnike proširuju, Altman je odlučio popustiti s takvim zaštitnim mjerama kada su u pitanju punoljetni korisnici.

OpenAI će za nekoliko tjedana lansirati novu verziju ChatGPT-a koja će ovom chatbotu omogućiti da usvoji prepoznatljivije osobnosti. Ako želite da vaš ChatGPT reagira na vrlo ljudski način ili koristi mnogošto emojija ili se ponaša kao prijatelj, ChatGPT bi trebao to učiniti, napisao je Altman na X-u i dodao da će se njihov AI alat tako ponašati samo u slučaju da korisnici to zaista žele.

Ova Altmanova najava, komentirali su na TechCrunchu, predstavlja značajan preokret u odnosu na prijašnje poteze ove kompanije. Naime, OpenAI u posljednje je vrijeme veliki naglasak stavio na mentalne probleme korisnika, pogotovo mladih, do kojih može doći zbog komunikacije s umjetnom inteligencijom. Iako je Altman ranije najavio alate koji bi trebali pomoći u tome, čini se kako je sada proglasio ranu pobjedu nad ovim problemima, iako za to u biti nije dao nikakve dokaze.

