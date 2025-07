Šef OpenAI-a zabrinut je zbog ovisnosti mladih o ChatGPT-u: Više ne znaju sami donositi odluke

Tijekom ovotjednog gostovanja na konferenciji koju su organizirale Federalne rezerve, a na kojoj je govorio i o velikoj krizi prijevara koja nam prijeti, CEO OpenAI-a Sam Altman komentirao je odnos ljudi, pogotovo mladih s umjetnom inteligencijom. Među inim, potvrdio je ono što je mnogima već jasno - mladi su dana previše ovisni o ChatGPT-u i previše se oslanjaju na taj AI chatbot.

Ta ovisnost je raznolika - od emocionalne jer neki na ChatGPT čak gledaju kao na prijatelja pa do ovisnosti o donošenju odluka. Naime, pokazalo se kako dio mladih više ne može samostalno donijeti niti jednu odluku bez da se prije toga ne posavjetuje s umjetnom inteligencijom. Kako AI chatbotovi mogu pamtiti sve o čemu razgovaraju s korisnicima, oni su ih počeli poznavati bolje nego njihovi prijatelji i rodbina. ChatGPT tako poznaje njihove navike, želje pa čak i sve o njihovim prijateljima, a mladi (i oni stariji) ponekad će pitati savjet za neke stvari o kojima bi im bilo neugodno razgovarati s ljudima.

Loše i opasno

Poznaje me, poznaje moje prijatelje. Učinit ću sve što kaže, tako je Altman komentirao odnos dijela mladih s ChatGPT-om, naglasivši kako to nikako nije dobro. Čak i da ChatGPT daje odlične savjete, čak i da ChatGPT daje puno bolje savjete od ljudskih terapeuta, nešto oko kolektivnog odlučivanja da ćemo živjeti naše živote na način kako nam to govori umjetna inteligencija čini se loše i opasno, naglasio je.

Mladi svakodnevno koriste AI chatbotove te je, prema istraživanju Common Sense Medije, više od 70 posto njih razgovaralo s umjetnom inteligencijom te je polovica njih barem djelomično poslušala savjet koji im je dala tehnologija. Pri tome mlađa djeca (13-14 godina) više vjeruju tehnologiji (27 posto) u odnosu na one između 15 i 17 godina, čiji postotak povjerenja u AI iznosi 20 posto. On one grupe koja vjeruje chatbotovima baziranim na umjetnoj inteligenciji, skoro četvrtina njih vjeruje im “prilično” ili “potpuno”.

OpenAI (još) nema rješenje

Takva prevelika ovisnost o tehnologiji i AI svakako je zabrinjavajuća, a čini se kako OpenAI oko toga još ništa nije poduzeo. Naime, na spomenutoj konferenciji Altman je naglasio kako za sada pokušavaju shvatiti što napraviti s tim.

Dok oni razmišljaju o tome, mladi će sve više nastaviti koristiti ovu tehnologiju. Njeni benefiti za sve su veliki i nevjerojatni, no postoji i druga strana medalje, ona negativna, zbog koje bi se mladi mogli dodatno otuđiti od prijatelja te, umjesto s ljudima od krvi i mesa, razgovarati samo s AI chatbotovima koji ih razumiju i poznaju. Također, na što je upozorio i sam Altman, mladi bi mogli izgubiti mogućnost donošenja svojih odluka te bi, kada naiđu na neke probleme, umjesto da se potrude i razmišljaju, rješenje tog problema mogli prebaciti na ChatGPT i slične chatbotove.

Izvor: Business Insider