Treba se pripremiti na ono što dolazi: CEO Perplexityja mladima poručio da se ostave Instagrama

Mnogi danas na svojim telefonima provode 5 ili više sati dnevno, pri čemu dobar dio tog vremena izgube skrolajući u prazno (tzv. doomscrolling), odnosno povlačenjem prsta prema dole po ekranu gledajući beskrajne objave na Instagramu ili videa na TikToku. Takvo skrolanje iz zabave brzo može postati ovisnost koja ljudima uzima koncentraciju i vrijeme koje bi mogli potrošiti puno bolje i pametnije.

Na to je u jednom nedavnom intervjuu upozorio i izvršni direktor Perplexityja Aravind Srinivas koji je uputio poruku svim mobilnim korisnicima, a pogotovo mladima. Poručio im je da "manje vremena troše na doomscrollong Instagramom, a više vremena na korištenja AI-a", odnosno kako bi vrijeme koje provode na društvenim mrežama mogli iskoristiti na učenje korištenja AI alata.

To će se sigurno dogoditi

S obzirom na to da ćemo u budućnosti, htjeli mi to ili ne, sve više koristiti umjetnu inteligenciju, o tome treba razmišljati već sada. Pogotovo jer je riječ o tehnologiji koja se brzo mijenja i razvija, što mnogima predstavlja veliki izazov jer se čovječanstvo nikada u povijesti nije susrelo s tako velikim promjenama kojima se potrebno ekstremno brzo prilagoditi. Prema njemu, AI evoluira svakih 3 do 6 mjeseci, čime testira granice koliko se brzo ljudi mogu prilagoditi tim promjenama.

A ta je prilagodba, upozorio je, iznimno važna zbog njihova položaja na tržištu rada u budućnosti. Oni koji ne prihvate AI i ne provode vrijeme koristeći umjetnu inteligenciju, u budućnosti će zaostajati na tržištu rada. Mladi i oni malo stariji sada koriste tu tehnologiju u budućnosti će biti poželjniji zaposlenici poslodavcima u odnosu na one koji zaostaju. To će se sigurno dogoditi, komentirao je Srinivas.

Njegovi su komentari u skladu s razmišljanjima nekih drugih stručnjaka poput Daria Amodeija iz Anthropica i AI stručnjaka Geoffreya Hintona. Prema njima, AI dolazi po uredske i intelektualne poslove te bi tijekom sljedećih 5 godina mogla zamijeniti čak 50 posto ljudi na takvim pozicijama. S druge strane, stručnjaci poput Jensena Huanga iz Nvidije vjeruju kako AI neće uzrokovati nezaposlenost, već će ova tehnologija dovesti do transformacije na tržištu rada jer, dok se jedni poslovi budu gasili, pojavljivat će se nova i uzbudljivija radna mjesta.

Izvor: Times of India