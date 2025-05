Pozvao političare i direktore da ne uljepšavaju priču i da budu iskreni: Sprema se "krvoproliće" kojega ljudi nisu svjesni

Može li tehnologija zaista zamijeniti ljude na radnim mjestima ili će nam samo pomoći da budemo bolji i produktivniji u onome što radimo? Prema dosadašnjem iskustvu, AI zaista može iznimno učinkovito i brzo obavljati različite poslove, no s druge strane iskustvo kompanije poput Klarne pokazalo je kako, u nekim situacijama kada ova tehnologija zamijeni ljude, taj posao ipak ne obavlja dovoljno dobro.

Hoće li to zaista biti moguće? Zahvaljujući AI-u mogli bismo živjeti dvostruko duže

S daljnjim razvojem umjetne inteligencije u koju tehnološke kompanije ulažu velike resurse, jasno je kako će ta tehnologija biti naprednija i s vremenom će zaista u potpunosti moći zamijeniti ljude na određenim poslovima. Ugrožena su brojna radna mjesta te bi bez posla mogli ostati milijuni, a na taj problem je u jednom nedavnom intervjuu upozorio izvršni direktor kompanije Anthropic i bivši zaposlenik OpenAI-a Dario Amodei.

On je političarima i direktorima tehnoloških kompanija poručio da je vrijeme da prestanu uljepšavati priču o masovnim otkazima u brojnim industrijama poput tehnološke, financijske i pravne. Upozorio je kako moraju biti iskreni prema zaposlenicima oko opasnosti i prijetnji zbog umjetne inteligencije kako bi se i ljudi mogli pripremiti na vrijeme.

Rak je izliječen, ekonomija raste, ali…

Posebno je naglasio kako su ugroženi tzv. white collar poslovi što je izraz koji se odnosi na uredske, administrativne i intelektualne poslove, a obuhvaća široki spektar zanimanja - od administrativnih referenata preko računovođa i marketinških i PR stručnjaka do ekonomista i IT stručnjaka. U ovim su industrijama posebno ugrožena početna radna mjesta, za koja je potrebno najmanje znanja i iskustva. Prema Amodeiju, umjetna inteligencija mogla bi izbrisati čak polovicu takvih radnih mjesta.

Govoreći o SAD-u, rekao je kako bi zbog toga nezaposlenost mogla porasti na čak 20 posto: Većina njih nije svjesna da će se to dogoditi. Zvuči ludo i ljudi jednostavno ne vjeruju u to. Na NY Postu kažu kako će se to krvoproliće na tržištu rada dogoditi tijekom sljedećih jedne do pet godina.

Je li otišao korak predaleko? Šef Anthropica ima zanimljiv stav o pravima AI modela

Razvoj i napredak ove tehnologije, naravno, neće imati samo negativne posljedice te Amodei kaže kako velike stvari možemo očekivati na području medicine i ekonomije: Rak je izliječen, ekonomija raste 10 posto godišnje, budžet je izbalansiran - i 20 posto ljudi nema posao.

Amodei je u biti samo ponovio ono na što su i drugi šefovi velikih tehnoloških kompanija ranije upozoravali. Podsjetimo, prije dvije godine izvršni direktor Googlea Sundar Pichai rekao je kako očekuje da će industrije poput pisaca, računovođa, arhitekata i softverskih inženjera biti teško pogođena rastom umjetne inteligencije, dok je nedavno i Zuckerberg najavio kako ćemo možda već i ove godine imati AI koja će po svojim sposobnostima biti kao i neki inženjer srednje kategorije.