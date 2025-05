Ljudi ispred tehnologije: Najavio je fokus na AI i otpuštanja, no nije očekivao jednu stvar

Dok s jedne strane svi cijene kada im tehnologija poput umjetne inteligencije pomaže u poslu i svakodnevnim poslovnim obvezama, jasno je kako nitko nema pozitivan stav prema činjenici da bi ga ta ista tehnologija mogla i zamijeniti, odnosno poslati ga na burzu. No takve se stvari događaju i događat će se sve češće pa se na to treba pripremiti i prilagoditi. No također, i kompanije trebaju biti svjesne kako činjenica da im nitko neće zapljeskati ako otpuste zaposlenike i zamijene ih tehnologijom.

Šef Duolinga objasnio što znači strategija "AI na prvom mjestu": U njoj nema previše mjesta za - ljude

Možda će, kako se to popularno kaže, optimizirati posao, povećati učinkovitost i smanjiti troškove, no isto tako naići će i na velike kritike - pogotovo ako se javno hvale sa zamjenom ljudi tehnologijom.

Upravo se to dogodilo Luisu von Ahnu, izvršnom direktoru Duolinga koji je nedavno najavio strategiju “AI na prvom mjestu” u okviru koje veliki naglasak stavljaju na umjetnu inteligenciju. Prema toj strategiji, tehnologija će obavljati sve više posla u kompaniji, što znači da će biti manje mjesta za ljude. Za početak, AI će obavljati posao koje danas obavljaju zaposlenici na ugovor, a iako to službeno nije najavljeno, nije teško pretpostaviti kako bi ova tehnologija u budućnosti trebala obavljati i sve više posla stalnih zaposlenika pa bi i dio njih mogao ostati bez posla.

Nije očekivao takve kritike i brisanje aplikacije

Dok je von Ahn komentirao kako je to jedna od najboljih odluka koje je kompanija donijela, pokazalo se kako ta odluka nije impresionirala korisnike. Iz protesta što su se odlučili tek tako ljude zamijeniti s tehnologijom, mnogi su na društvenim mrežama kritizirali ovu odluku, a neki su i izbrisali aplikaciju, što CEO tvrtke nije očekivao.

Nakon tih kritika, čini se kako je i Ahn promijenio mišljenje pa je odlučio spasiti situaciju, odnosno kako je to napisao na LinkedInu - dodati više konteksta njegovoj viziji. CEO Duolinga tako kaže da ne samo da neće otpuštati ljude, nego i dalje zapošljavaju ljude jednako kao i prije, dok je AI samo “alat” koji ubrzava i ono što ljudi rade, na isti način ili čak bolje.

Direktor zaposlenike zamijenio s AI, a onda je povukao potpuno neočekivan potez

Da AI nije savršena i da ipak ne može odrađivati sve poslove jednako dobro kao i ljudi, vidjeli smo i na primjeru švedske tvrtke Klarna. Njihov se šef ranije hvalio kako AI odrađuje puno bolji posao u službi za korisnike, no pokazalo se kako situacija s chatbotovima nije tako jednostavna. Naime, dio korisnika uopće ne želi komunicirati sa službom za korisnike ako će razgovarati s chatbotom, a pokazalo se kako su odgovori koje daje AI u biti lošije kvalitete u odnosu na odgovore koje daju zaposlenici.

Izvor: TechSpot