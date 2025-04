Šef Duolinga objasnio što znači strategija “AI na prvom mjestu”: U njoj nema previše mjesta za - ljude

Prošle godine iz Duolinga najavili su otkaze, odnosno prekid suradnje s osobama s kojima su imali potpisan ugovor o suradnji. Poslove koje su oni radili poput smišljanja rečenica za jezične tečajeve, izradu popisa prihvatljivih prijevoda te pregledavanje izvješća o pogreškama, umjesto ljudi, sada obavlja umjetna inteligencija. Zadnju riječ u cijelom ovom procesu ipak ima čovjek jer će ljudi na kraju ipak pregledati to što je napravila AI, no iz procesa koji prethodi toj provjeri, u potpunosti su izbačeni ljudi.

Prema poruci koju je izvršni direktor tvrtke Luis von Ahn poslao svojim zaposlenicima, čini se kako je to bio samo prvi korak prema strategiji koju će Duolingo u budućnosti primjenjivati. A to je - AI first, odnosno umjetna inteligencija na prvom mjestu. Stavljanje AI-a na prvo mjesto znači kako ne treba očekivati nekakve manje prilagodbe postojećih sustava koji su dizajnirani za ljude, već von Ahn kaže kako će morati preispitati puno toga o načinu na koji rade.

S vremenom će glavni naglasak, čini se, biti na integraciji AI-a u poslovne procese i automatizaciji, odnosno prepuštanju većine posla tehnologiji, dok će za ljude biti sve manje mjesta. Među inim, ova tvrtka namjerava koristiti umjetnu inteligenciju i za ocjenjivanje učinka na radnom mjestu, ali i za zapošljavanje.

Naime, zbog te integracije AI-a, Duolingo će s vremenom u potpunosti ukloniti potrebu za ugovornim zaposlenicima čiju će ulogu zamijeniti tehnologija. Trenutačno se ne spominju otkazi za stalne zaposlenike, no kako će sve više koristiti umjetna inteligencija, ne bi se trebali iznenaditi ako u budućnosti najave i taj potez.

Ne žele čekati

Von Ahn kaže da, kada se događa ovako velika promjena kakvoj svjedočimo s AI, najgore što se može napraviti jest čekati. A ekipa iz Duolinga, dakle, nije čekala, već je odlučila iskoristiti sve prednosti i mogućnosti ove tehnologije, a njihov CEO je prilično zadovoljan: Jedna od najboljih odluka koje smo nedavno donijeli jest što smo zamijenili spori, manualni proces stvaranja sadržaja s procesom kojim upravlja AI.

On je sadašnju situaciju s popularnosti AI usporedio s porastom popularnosti mobilnih aplikacija 2012. godine. Dok su mnogi bili fokusirani na mobilne verzije postojećih stranica, oni su na prvo mjesto stavili upravo telefone i aplikacije za mobilne uređaje, što je bila odlična odluka. Sada radimo istu stvar i ovoga se puta promjena platforme odnosi na AI, komentirao je CEO Duolinga.

Izvor: PC Mag