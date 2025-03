Ne bi se svi složili: Bill Gates objasnio koja su tri zanimanja sigurna od umjetne inteligencije

Sigurno je kako će umjetna inteligencija donijeti veliku disrupciju na tržište rada (mnogi su to već i osjetili na svojoj koži), no i dalje je teško pretpostaviti u kojoj će mjeri tehnologija zamijeniti ljude na radnim mjestima, a u kojoj će nam biti samo pomagač kako bi svoj posao obavljali brže, bolje i učinkovitije. Otkaza - i to puno, sigurno će biti, a one koje ostanu bez posla više neće zamijeniti drugi ljudi, već umjetna inteligencija.

“Seizmički učinak umjetne inteligencije”: AI više nije samo alat, već postaje sudionik na tržištu rada

Ugroženi su brojni poslovi - od administracije preko bankarskih poslova, a ono što je možda i iznenađujuće jest što se AI pokazala prilično dobrom i kada su u pitanju nekakvi kreativni poslovi. Stručnjaci sve na tržištu rada upozoravaju kako njihov posao neće uzeti umjetna inteligencija, već ljudi koji znaju koristiti AI, odnosno koji će taj posao obavljati puno bolje jer će im pomoći tehnologija.

Trenutačno se čini kako za svoj posao mogu biti ponajviše sigurni fizički radnici poput onih na građevini, keramičari i slično, no s razvojem naprednih robota i to bi se dugoročno moglo promijeniti. Kratkoročno, ugrožena su brojna zanimanja u kojima se za rad prvenstveno koristi računalo.

Ne bi se svi složili s Gatesom

Tko je najugroženiji, a tko može biti (relativno) siguran od tehnologije, postoje različita razmišljanja, no zanimljivo je čuti kako na tu temu gleda Bill Gates.

Dugogodišnji šef Microsofta izdvojio je tri zanimanja koja su, prema njegovom mišljenju, sigurna od umjetne inteligencije. Njegovo razmišljanje je prilično zanimljivo jer je u kontrastu s nekim općim razmišljanjem u tehnološkoj industriji. Naime, kao jedno od tih zanimanja izdvojio je - kodiranje.

Umjetna inteligencija do sada se pokazala prilično uspješna u kodiranju, a nedavno je čak i CEO Nvidije Jensen Huang poručio mladima da dobro razmisle prije nego se odluče na karijeru u softverskom razvoju, upravo zbog napretka i mogućnosti umjetne inteligencije. Slično razmišlja i izvršni direktor Salesforcea Marc Benioff koji je nedavno rekao da u njegovoj kompaniji ozbiljno razmišljaju o tome hoće li ove godine zapošljavati softverske inženjere.

Iako se Gates slaže s činjenicom da je AI odličan u kodiranju, smatra kako su ljudi ipak neophodni u tom procesu. Naime, potrebni su kako bi identificirali i ispravili greške, prilagodili i promijenili algoritam te dali podršku AI-u pri razvoju. Iako to što kaže ima smisla, čini se kako bi u tom procesu najveći dio posla ipak mogla raditi umjetna inteligencija, dok bi za tu podršku i ispravljanje bio potreban manji broj ljudi, što znači da bi mnogi ipak postali višak.

Kao drugo sigurno zanimanje spomenuo je biologe. Naime, Gates kaže kako, usprkos činjenici što je AI odlična u dijagnosticiranju bolesti i analizi DNK, nedostaje joj kreativnost potrebna za biološka istraživanja i znanstvena otkrića.

Treće zanimanje koje bi, barem prema Billu Gatesu, trebalo biti sigurno od AI-a, odnosi se na energetske stručnjake. Naime, riječ je o presloženom zanimanju da bi se u potpunosti automatiziralo. AI će, naravno, pomoći u postizanju globalnih klimatskih ciljeva, no tehnologija neće moći zamijeniti ljude u ovoj industriji.

Izvor: Unilad Tech