Građani, oprez! Policija upozorava na prijevare zbog kojih možete ostati bez novca

Ideja o brzoj i lakoj zaradi zvuči izuzetno primamljivo. No, u većini slučajeva završava gubitkom novca.

Koliko god policija često upozorava na oprez prilikom trgovanja kriptovalutama, prijevare se i dalje događaju pa je tako, objavila je istarska policija, tijekom proteklog vikenda troje građana prijavilo da su oštećeni prilikom trgovanja kriptovalutama.

Tako je umaška je policija zaprimila prijavu 40-godišnjaka da je u aplikaciji za razmjenu poruka tijekom travnja pronašao oglas kojim se obećava brza zarada te je uspostavio komunikaciju s osobom koja mu se predstavila kao ovlašteni broker. Dobio je poveznicu za pristup trgovini kriptovalutama, a prema savjetima brokera u nekoliko navrata je uplaćivao novac, no kako mu obećana dobit nije isplaćena, posumnjao je da se radi o prijevari. Stoga je putem administratora stranice na kojoj je trgovao kriptovalutama odlučio provjeriti stanje svog novčanika, no dobio je odgovor kako novčanik u koji je uplaćivao novac nije njihov te da je prevaren da više stotina eura.

Hanfa upozorava na sumnjivu stranicu: "Nude ulaganje i trgovanje pomoću umjetne inteligencije, ali..."

Pulska pak policija istražuje slučaj, u kojem je 67-godišnjak ostao bez više tisuća eura u razdoblju od studenoga prošle godine do svibnja ove godine. On je putem društvene mreže stupio u kontakt s navodnim agentom za trgovanje dionicama, vrijednim metalima i kriptovalutama koji mu je obećao dobru zaradu tako da je oštećeni uplaćivao novac. Kada je htio podići svoju zaradu, agent ga je tražio da uplati troškove poreza na dobit tako da je 67-godišnjak ''platio'' i porez, no tada mu se agent prestao javljati te je shvatio da je prevaren.

Na području Vodnjana bez više tisuća eura ostao je 49-godišnjak koji je također potaknut idejom o brzoj i jednostavnoj zaradi, slušao savjete ''stručnjaka'' koji su ga uvjerili da je s uloženih 100 eura zaradio više od 20.000 eura. Potom su tražili od njega da nastavi ulagati kako bi mogao podignuti cjelokupnu zaradu te su ga naveli da instalira aplikaciju za udaljeno upravljanje mobitelom, putem koje su pristupali njegovom Internet bankarstvu i obavljali razne transakcije. Muškarac je na taj način oštećen za više tisuća eura.

Policijska uprava istarska upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Ukoliko se odlučite na ovakav način trgovanja i investiranja, prvo se trebate dobro informirati o svim rizicima. Također se preporuča korištenje provjerenih i registriranih investicijskih društava, a trebalo bi izbjegavati tvrtke koje imaju sjedišta u egzotičnim zemljama jer postoji velika vjerojatnost da ćete postati žrtve prijevare.

Neki od znakova koji ukazuju da biste mogli ostati bez svog novca su kada vas navodi brokeri uvjeravaju da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti. Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje makar nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja. Još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari je i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih vas zovu brokeri nisu iz Hrvatske te ih na njih ne možete povratno kontaktirati, upozoravaju iz policije.

Vjerovala "stručnjacima za kriptovalute" pa ostala bez 50 tisuća eura

Zapamtite, budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac. Ne postoji laka i brza zarada. U konačnici ćete umjesto novca koji vam je obećan, biti na gubitku, ističu.

U slučaju da posumnjate kako se radi o prijevari ili ako postanete žrtva prijevare, događaj prijavite policiji.