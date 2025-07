Izgubili ste svoju fakultetsku diplomu? Evo gdje ju možete pronaći u digitalnom obliku

Za svakoga tko je upisao i diplomirao na fakultetu, trenutak kad vam na promociji uručuju diplomu zauvijek je urezan u pamćenje. No, s godinama se često dogodi da se diplome zagube ili oštete. Do nedavno je za izdavanje prijepisa diplome bilo potrebno otići do fakulteta koji ste završili.

No, to više nije slučaj.

Svi korisnici sustava e-Građani mogu se svojim vjerodajnicama prijaviti u Registar diploma i pregledati svoje diplome u Digialnom registru diploma.

Kako pojašnjavaju iz Sveučilišnog računskog centra, Digitalni registar diploma izgrađen je u sklopu Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i u funkciji je od 1. siječnja 2024. godine. Od tog datuma visoka učilišta obavezna su diplome i dopunske isprave (završne isprave o studiju) izdavati u tiskanom i digitalnom obliku te digitalne završne isprave dostavljati u Digitalni registar diploma. U tijeku je i prikupljanje zapisa o prethodno izdanim diplomama i svjedodžbama u Republici Hrvatskoj za period od 1984. do kraja 2023. godine za koje visoka učilišta imaju rok od dvije godine od uspostave Digitalnog registra.

Do 4. srpnja 2025. godine visoka učilišta su u Digitalni registar diploma pohranila ukupno 304 088 diploma, 85 082 dopunske isprave i 12 911 svjedodžbi. Od toga su izdane i dostavljene u Registar 160 492 nove digitalne završne isprave (diplome, svjedodžbe ili dopunske isprave), a njih 241 587 je dostavljeno u obliku zapisa o prethodno izdanim završnim ispravama u razdoblju od 1984. do kraja 2023. godine koje su izdavane samo u papirnatom obliku.

Građani mogu pronaći Digitalni registar diploma u katalogu e-usluga na portalu e-Građani u području Odgoj i obrazovanje ili na poveznici, te mogu vidjeti svoje diplome, ako su unesene u Registar.

Informacijski sustav za sada sadrži module: Digitalni registar diploma, Preglednik visokih učilišta, Preglednik studijskih programa, Administracija korisnika i Upravljanje resursima.

Izgradnjasustava ISeVO nastavlja se i dalje te se njegov dovršetak planira krajem 2025. godine.

U tijeku je izgradnja modula Evidencije studenata i Evidencija osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka, a na jesen kreće i izgradnja modula Evidencija zaposlenika visokih učilišta. Dovršetkom ovih modula, ISeVO će postati središnji registar s glavnim podacima o entitetima u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.