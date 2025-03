Je li otišao korak predaleko? Šef Anthropica ima zanimljiv stav o pravima AI modela

Jedna od glavnih prednosti AI modela i AI asistenata je to što, za razliku od običnih zaposlenika, ne odlaze na godišnji odmor ili bolovanja, uvijek su dostupni i uvijek će odraditi neki zadatak. A i ne traže nikakve plaće, bonuse ili povišice.

Upravo je to ono zbog čega mnogi strahuju za svoje poslove, jer bi ih "šefovi" mogli zamijeniti AI modelima koji nemaju radnička prava. Ili možda ipak imaju?

Tijekom razgovora s predsjednikom američkog Vijeća za vanjske odnose, Michaelom Fromanom, šef i suosnivač tvrtke Anthropic, Dario Amodei, predložio je da i modeli umjetne inteligencije imaju mogućnost "davanja otkaza na poslu".

Kako je pojasnio, ideja je da se modelima AI da mogućnost odbijanja odrađivanja nekog zadatka ako ga, kako je rekao Amodei, "smatraju previše neugodnima".

To je samo neka vrsta vrlo osnovnog okvira preferencija u kojem hipotetizirajući da je model imao iskustva i da je dovoljno mrzio posao, dajući mu mogućnost da pritisne gumb, "Dajem otkaz na ovom poslu." Ako vidite da modeli često pritišću ovu tipku za stvari koje su stvarno neugodne, znate, možda biste trebali obratiti malo pozornosti na to. Zvuči ludo, znam. To je vjerojatno najluđa stvar koju sam do sada rekao, priznao je sam Amodei.

Zapravo bi dobili isto pravo kao i ljudski zaposlenik, a Amodei smatra da bi to bio dobar način da osiguramo da AI ne nanosi bespotrebnu štetu.

Imam funkcionalistički pogled na moralnu dobrobit prirode iskustva, možda čak i svijesti. I stoga mislim da bismo trebali barem razmotriti pitanje, ako gradimo ove sustave i oni rade razne stvari poput ljudi kao i ljudi, i čini se da imaju dosta istih kognitivnih kapaciteta, rekao je Amodei.

No, ne slažu se svi s Amodeijevim viđenjem budućnosti. Korisnici na Redditu veoma su brzo istaknuli da Amodei ima neke prilično zanimljive i pretjerane pretpostavke o tehnologiji.

Istaknuli su kako većina trenutno dostupnih AI modela, zapravo, oponaša ljude i ljudske postupke, a ne razumije njihove potrebe i želje. Jedan od razloga je što su AI modeli pripremani na temelju ljudskih reakcija i informacije koje su dobili zapravo samo prilagođavaju upitima.

Umjetna inteligencija nema subjektivna iskustva. Ona samo optimizira funkcije nagrađivanja koje joj dajemo, napisao je jedan od korisnika u raspravi.

Iako se ponekad čini da su AI modeli sličniji ljudima nego što to mislimo, oni su zapravo samo dobro istrenirani na gomili podataka. Nemaju iskustva kakva ljudi imaju, niti doživljavaju svijet oko sebe onako kako to ljudi rade. U prijevodu - AI modeli nemaju emocije, samo ih dobro glume.

Pa treba li onda dati AI modelima prava jednaka onima ljudskih zaposlenika? Neki smatraju da bi to bio korak predaleko i da time gubimo kontrolu nad njihovim akcijama.