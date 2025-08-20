Tehnologija

Metin gadget budućnosti: Stiže sljedeći mjesec, a jednom bi mogao zamijeniti pametne telefone

Meta želi postati lider na ovom tržištu, a Hypernova korak je u tom smjeru.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 20.08.2025. / 13:05
Priscilla Chan i Mark Zuckerberg (Foto: Afp)

Ako pitate stručnjake o gadgetu budućnosti koji bi jednog dana mogao zamijeniti mobitele, dobar dio njih spomenut će pametne naočale. Mnogima se danas čini nemogućim da će, umjesto na dlanu ruke, informacije dobivati direktno unutar svog vidnog polja, no tržište ide u tom smjeru, iako naravno, uvijek postoji mogućnosti da se stvari promjene.

Zuckerberg želi biti lider

Izvršni direktor Applea Tim Cook vjeruje da su takve naočale budućnost tako da, osim uređaja poput Visiona Pro, kompanija razvija i klasične naočale, dok velike planove na tom tržištu ima i Meta. Zuckerberg, čini se, želi biti lider na polju pametnih naočala, a nakon što su već predstavili naočale u suradnji s Ray-Banom, za sljedeći mjesec planiraju novu generaciju koje će donijeti jedan veliki novitet koji će omogućiti potpuno novi način njihova korištenja.

Naočale, koje razvijaju pod kodnim imenom Hypernova, za razliku od aktualnih modela, trebale bi imati ugrađen mali ekran u desnom staklu koji će biti vidljiv samo osobi koja ga nosi. Unutar tog ekrana prikazivat će se mini aplikacije i obavijesti (vjerojatno slične kao i na telefonu), a korisnici će imati kontrolu nad sadržajem koji se prikazuje putem posebne narukvice kakvu su predstavili za svoje Orion AR naočale. Pored toga, ovaj bi gadget trebao imati i kameru visoke kvalitete te podršku za AI asistenta s kojim će se moći razgovarati.

S nižom cijenom žele potaknuti potražnju

Dok u Meti mogu biti iznimno zadovoljni s potražnjom za njihovim naočalama koje su napravili u suradnji s Ray-Banom, pitanje je što mogu očekivati od nadolazećeg modela. Nekoliko je izazova pred njima.

Prvo, svima je itekako dobro poznat brend Ray-Ban i pitanje je koliko bi iznosila prodaja Metinih naočala da nije te suradnje. Drugi se problem odnosi na cijenu. Dok se aktualni model prodaje po cijeni od 300 dolara, Hypernova bit će dosta skuplja. Njihova cijena navodno je trebala iznositi tisuću dolara, no u Meti su na kraju donijeli odluku da ona bude 800 dolara, čime su značajno smanjili svoju maržu. Također, u pitanju je i izgled i dimenzije naočala i pitanje je može li i Hypernova s dodatnom tehnologijom zadržati sličan tanak dizajn kao i Ray-Banove naočale koje se izgledom ne razlikuju od klasičnih naočala.

Hypernova, dakle, bit će više kao neka vrsta demonstracije nove tehnologije koja bi korisnicima trebala pokazati mogućnosti i uvući ih u taj ekosustav. Kako je riječ o potencijalnoj tehnologiji budućnosti i tržištu na kojem će se okretati milijarde dolara, Meta se već sada želi pozicionirati kao lider i kompanija na koju će se prvo pomisliti jednom kada sve više korisnika bude kupovalo naočale.

