Evo u čemu je tajna: Poznati investitor objasnio koja će kompanija postati “sljedeći Apple”

Apple je godinama jedna od najdominantnijih (tehnoloških) kompanija na svijetu koja je dugo vremena predvodila tržište po tržišnoj vrijednosti. Trenutačno s tržišnom vrijednosti od 3,4 bilijuna dolara gleda u leđa tvrtkama poput Nvidije i Microsofta, a najveći razlog njihova uspjeha leži u samo jednom proizvodu - iPhoneu.

Od predstavljanja prije skoro dvadeset godina, ovaj je uređaj redovito najprodavaniji telefon na svijetu te Appleu donosi milijarde dolara profita. Ipak, jasno je kako ništa ne traje vječno te da će se s vremenom stvari na tržištu promijeniti pa će se pojaviti neka nova kompanija čiji će proizvodi dominirati i postati popularni poput iPhonea danas.

Sljedeći Apple

U jednom podcastu prošlog tjedna poznati investitor Marc Andreessen govorio je o takvom “sljedećem Appleu” i onom što možemo očekivati u budućnosti na tehnološkom tržištu. Iako je to danas gotovo pa nemoguće zamisliti, Andreessen kaže kako će se pametni telefoni jednom postati primitivni, a zamijenit će ih neki drugi uređaji. S vremenom sve postane zastarjelo, objasnio je.

A kompanija koja prva “dešifrira” koji će biti taj sljedeći uređaj koji će zamijeniti telefon, ona će postati “sljedeći Apple” (naravno, takav bi uređaj mogao napraviti baš Apple), no tako nešto neće biti jednostavno. Razvoj takvog proizvoda zbog kojeg će telefoni postati prošlost, zahtijevat će razinu inovacije kakvu svijet još nije vidio - to bi moglo potrajati tri godine, ali i - dva desetljeća.

Pametne naočale kao jedan od kandidata

Trenutačno se čini kako bi takav uređaj mogle biti pametne naočale te na njihovom razvoju već rade velike tehnološke kompanije poput Applea, Mete i drugih. One, naravno, ne bi odmah zamijenile pametne telefon, već bi to bio dugotrajan postupak. Nije da ćemo odbaciti naše telefone, ali mislim da je ono što će se dogoditi, polako, da ćemo početi raditi više stvari s našim naočalima, dok ćemo telefone više držati u našim džepovima, objasnio je u jednom ranijem intervjuu kako bi se stvari mogle kretati u budućnosti Mark Zuckerberg.

No ne misle svi da bi upravo pametne naočale mogle zamijeniti telefone - neki startupovi poput Humanica i Rabbita imaju drukčije ideje o AI uređajima koji nemaju ekrane, a na jednom takvom uređaju budućnosti radi i Sam Altman koji surađuje s legendarnim Appleovim dizajnerom Jonyjem Iveom.

Ipak, kako je naglasio i sam Andreessen, najvjerojatniji scenarij je da ćemo još jako dugo vremena koristiti pametne telefone.

