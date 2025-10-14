Danas se u Zagrebu održava redovna godišnja konferencija koja okuplja stručnjake za e-trgovinu i marketing. Na otvaranju CRO Commercea 2025. posjetiteljima se obratio predsjednik udruge eCommerce Hrvatska Marcel Majsan koji je sve prisutne upoznao s nedavno predstavljenim alatom Safe Shop. Riječ je o alatu koji su razvili u suradnji s agencijom Hero Factory, a od kojeg bi trebali profitirati i online kupci i internetske trgovine.

A da bi kupci kupovali u online trgovinama, trebaju imati povjerenje u web shopove, što je prilično izazovno u današnjim vremenima u kojima su prevare prilično česte. Majsan je objasnio kako su se takve prijevare povećale s razvojem umjetne inteligencije te se danas AI koristi u oko 50 posto prevara, pri čemu se prevarante jako rijetko pronađe.

Prevare su razne - od lažnih web shopova i oglasa preko phishinga, odnosno krađe podataka, hakiranja emaila pa do investicijskih prijevara.

Kupci na oprezu

Zbog tih prijevara pada povjerenje potrošača, dolazi do straha kupaca i niže stope konverzije te i najmanja sumnja može dovesti do napuštanja košarica, pogotovo kod prve kupnje. Upravo zato, kupci moraju imati povjerenje u trgovinu na kojoj kupuju.

Majsan je tijekom predavanja spomenuo i jednu zanimljivu statistiku, a to je da je, prema istraživanju koje je proveo Hero Factory, prosječna stopa dodavanja u košaricu u Hrvatskoj dvostruko manja u odnosu na razvijena tržišta. To znači da hrvatski web shop mora dovesti dva puta više posjetitelja za isti broj transakcija.

Koliko su Hrvati, kada je u pitanju kupovina putem interneta oprezni, govore i podaci kako dio njih i dalje plaća pouzećem jer strahuju od potencijalnih prevara, a većinom vjeruju provjerenim i poznatim brendovima, što predstavlja izazov manjim ili novim web trgovinama.

Safe Shop

Kako bi se, s jedne strane zaštitili kupci, a s druge strane kako bi online trgovine stekle povjerenje opreznih kupaca, predstavljen je Safe Shop.

Oznaka Safe Shop kupcima garantira da je riječ o provjerenoj trgovini (gleda se 10 kriterija eCommerce kodeksa), dok za online trgovine ona predstavlja oznaku povjerenja, čemu doprinosi i prikaz recenzija kupaca na tim web shopovima. Treba naglasiti kako je omogućen i uvoz ranijih recenzija s drugih velikih platformi, a Safe Shop brine se i za problem lažnih recenzije. Naime, uz svaku recenziju potrebno je priložiti i broj narudžbe pa se tako lako može prepoznati je li riječ o lažnoj recenziji koja se u tom slučaju ona odmah uklanja.

Kao dodatne benefite Safe Shopa Majsan je izdvojio i maksimalnu fleksibilnost i fokus na prilagodbu specifičnim potrebama domaćih kupaca, kao i punu domaću podršku - od korisničke službe do podrške trgovinama, kao i sustav automatskih odgovora na recenzije i poziv na pisanje recenzije nakon kupovine. Jedna je studija slučaja tako pokazala kako je jedna trgovina primala čak 8 puta više mjesečnih recenzija nakon uvođenja tih podsjetnika na recenije.

Oznaka Safe Shop, naglasio je Majsan, rezultira s povećanjem povjerenja, što se na kraju reflektira povećanjem konverzije, odnosno povećanjem kupovine, a time i prihoda kompanije. Na zadovoljstvo i kupaca i prodavača.

