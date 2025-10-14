Iz tog Ministarstva naveli su da nastavljaju s razvojem digitalne infrastrukture tržišta kapitala, pa tako nakon što su u lipnju putem svoje digitalne platforme E-riznica omogućili svim privatnim izdavateljima provođenje inicijalne javne ponude dionica (IPO), sada će građanima i izdavateljima biti dostupna i mobilna aplikacija M-riznica.

Tu aplikaciju za Ministarstvo je razvila Fina, a u praksi će prvi put će biti dostupna od 20. listopada za prvu inicijalnu ponudu dionica. Prva dionica koju će građani moći kupiti putem svojih mobitela bit će dionica tvrtke Tokić.

Od ponedjeljka, 20. listopada pa sve do kraja mjeseca, naime, bit će ponuđeno na kupnju do najviše 1.200.000 dionica Tokića, koje će se prodavati u rasponu cijene od 20,20 eura do 25,60 eura po jednoj ponuđenoj dionici.

Ta aplikacija, pojašnjavaju iz Ministarstva, omogućuje jednostavan i siguran upis dionica putem mobilnih uređaja, uz automatsku generaciju potrebne dokumentacije i HUB obrasca s 2D barkodom. Odsad će, zaključuju, uz poslovnice Fine, E-Riznicu (web) i M-Riznicu (mobilno) i privatni izdavatelji i građani imati tri digitalno povezana kanala upisa.

