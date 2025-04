Apple priprema dva radikalno drukčija telefona za 20. godišnjicu iPhonea, a na jedan detalj treba biti spreman

Iako će za nešto manje od pola godine Apple predstaviti sljedeću generaciju svog iPhonea, modele iz serije 17, na mreži se već sada govori o telefonima koje će kompanija predstaviti - 2027. godine. Naime, tada će se navršiti 20. godišnjica od legendarnog Jobsova predstavljanja prvog modela iPhonea, telefona koji je u potpunosti promijenio tržište pametnih telefona.

A Apple tu godišnjicu namjerava proslaviti na prikladan način - s dvama potpuno novim premium modelima. O jednom od tih telefona govori se već neko vrijeme i to bi trebao biti prvi Appleov telefon s fleksibilnim ekranom. Dizajnom bi to trebao biti uređaj poput Galaxyja Fold, koji se otvara poput knjige, a kada se otvori, na velikom ekranu navodno se ne bi trebao vidjeti hardverski urez. Prema nekim razmišljanjima analitičara, upravo bi iPhone Fold (ili kako će se već zvati) trebao udahnuti novi život u tržište telefona s fleksibilnim ekranima, na kojem je nakon godina rasta sada zabilježen pad.

O drugom modelu još je manje informacija - jedino je poznato kako će to biti odvažni Pro model koji će još opsežnije koristiti staklo.

Također, jasna je i još jedna pojedinost, a to je da ti telefoni neće biti jeftini te možemo očekivati premium cijenu koja zaista nije za svaki džep. U slučaju fleksibilnog iPhonea spominju se cifre i do 2500 dolara.

Dodatni problem za Apple je situacija s Trumpom i velikim carinama na uvoz iz Kine, zbog kojih bi proizvodnja telefona i druge potrošačke elektronike mogla značajno poskupjeti, što bi se moglo odraziti i na cijene.

Proizvodnja u Indiji donosi brojne izazove

Krajem prošlog tjedna govorilo se kako Apple ima rješenje za taj problem, a to je prebacivanje proizvodnje svojih telefona namijenjenih američkom tržištu u Indiju do kraja sljedeće godine. No čini se kako stvari nisu tako jednostavne, pogotovo za dva nova modela koje pripremaju za dvadesetu godišnjicu, te će prebacivanje proizvodnje u Indiju biti prilično izazovno.

Naime, takvo nešto moglo bi dodatno povećati cijenu proizvodnje, a time i cijenu samih telefona, za koje se i u uvjetima bez povećanih carina i prebacivanja proizvodnje očekuje da će biti jako skupi. Oba modela koje Apple priprema za 20. godišnjicu predstavljanja prvog iPhonea iznimno su složena jer zahtijevaju nove komponente i nove proizvodne tehnike, što je sve vrlo teško pronaći izvan Kine.

Sve su to razlozi zbog kojih možemo očekivati da bi cijena tih telefona mogla biti još i veća nego što se ljuibtelji te kompanije nadaju.

Izvor: Neowin