"Ovo je ludo! Djeluje futuristički": Objavljen video koji pokazuje što možemo očekivati od novog iPhonea

U rujnu ove godine Apple će standardno predstaviti četiri nova modela svojih telefona, a najveća zvijezda nove generacije trebao bi biti potpuno novi iPhone 17 Air. O ovom se telefonu piše mjesecima i o njemu je poznato manje-više sve (iako nas Apple može iznenaditi s nekom novom opcijom koja se do sada nije spominjala), a sada su se na internetu pojavio novi videozapis na kojem se jasno vidi njegov najjači adut.

Air će, naime, biti najtanji iPhone do sada i upravo ovaj video prikazuje koliko će biti tanji u odnosu na ostale modele. U ovom videu, naravno, nije korišten pravi iPhone koji će se pojaviti tek u rujnu, već su korišteni tzv. dummy modeli koji su napravljeni na temelju do sada poznatih informacija i dimenzija telefona. iPhone 17 Air tako bi trebao biti tanak samo 5,65 mm, no imat će izbočinu na gornjoj stražnjoj stranici za kameru. To je značajno tanje u odnosi na 8,75mm koliko bi trebali biti debeli modeli iz serije iPhone 17 Pro, što možemo vidjeti i u videozapisu objavljenom na stranici Unbox Therapy.

U videu je vlasnik tog kanala Lewis Hilsenteger prilično impresioniran s dimenzijama modela Air, iako se i on pita hoće li, zato što je iznimno tanak, imati problema sa savijanjem. Prije više od deset godina kompanija je imala takvih problema sa savijanjem iPhonea 6 Plus. Zanimljivo, jedan od viralnih videa o savijanju te 2014. objavio je upravo Hilsenteger na kanalu Unbox Therapy.

Futuristički telefon

Uspoređujući model Air s modelom Pro on nije mogao sakriti oduševljenje: Ovo je ludo, komentirao je koliko je tanak, rekavši da je riječ o uređaju koji djeluje futuristički i, ako ga Apple napravi dovoljno čvrstim i robusnim, kako bi izbjegao savijanje, Hilsenteger očekuje veliku navalu i odličnu prodaju ovog telefona.

Kako ne bi došlo do savijanja, glasine kažu kako se Apple odlučio na korištenje materijala poput aluminija i titanija, a iz istog razloga nisu su se odlučili na ekran veći od 6,6 inča. Npr. model iPhone 17 Pro Max trebao bi imati ekran dijagonale 6,9 inča. To nije jedini kompromis koji je Apple morao uvesti kako bi uspjeli napraviti jako tanak telefon. Među inim, iPhone 17 Air tako će imati samo jednu stražnju kameru, kako bi se napravio prostor za bateriju, odnosno kako bi baterija bila izdržljiva kao i ostali modeli.

