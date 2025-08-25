Tehnologija

Mobitel vam je stalno u rukama? Evo koliko pažnje gubite samo na jedno iskakanje obavijesti

Istraživanje pokazuje da već i sama pojava obavijesti s društvenih mreža značajno ometa pažnju i usporava reakcije.

Branimir Vorša | 25.08.2025. / 15:25
Obavijesti na mobitelu
Obavijesti na mobitelu (Foto: Getty Images)

Čak i bez da ih otvorite, obavijesti s društvenih mreža na vašim mobitelima mogu vam odvući pažnju na nekoliko sekundi.

Francuski stručnjak Hippolyte Fournier s Univerziteta Lumière Lyon 2 već dugo proučava kako digitalne distrakcije utječu na našu pažnju.

Osjećam se pogođeno kada primim obavijest s aplikacije društvenih mreža dok radim, kaže on.

Kako bi istražili učinak, Fournier i njegovi kolege su angažirali 180 studenata koji su imali zadatak proći kroz Stroop test, psihološki test koji mjeri koliko brzo sudionici mogu imenovati boju tiskanih riječi koje označuju druge boje, poput riječi "ljubičasta" napisane zelenom bojom, na zaslonu pametnog telefona.

Tijekom zadatka, na zaslonima su se pojavljivale obavijesti, ali ih sudionici nisu mogli otvoriti. Neki su vjerovali da su obavijesti stvarne i sinkronizirane s njihovim telefonima, drugi su znali da su lažne, a treća grupa vidjela je zamućene, nečitljive obavijesti.

Znanstvenici su primijetili da su sudionici koji su mislili da su obavijesti stvarne bili najviše ometeni.

To ima smisla, jer su oni najviše kognitivno uključeni u ono što se događa putem njihovog telefona, rekao je za New Scientist neuroznanstvenik Dean Burnett, koji nije bio uključen u studiju, koja je objavljena na repozitoriju PsyArXiv i koja čeka znanstvene recenzije.

U prosjeku, reakcije te grupe na Stroop test usporile su se za sedam sekundi, osobito kod učestalih korisnika telefona praćenih tijekom prethodne tri tjedna. Burnett dodaje da primanje mnogih obavijesti kompromitira vašu sposobnost razmišljanja, objašnjavajući da neočekivani senzorski događaji odvlače instinktivnu pažnju od svjesnih zadataka.

Fournier predlaže upravljanje obavijestima isključivanjem i provjeravanjem društvenih mreža u fiksnim terminima.

Više studija pokazalo je da isključivanje obavijesti povezuje se s osjećajem veće kontrole nad vlastitom pažnjom u svakodnevnom životu, rekao je na kraju.

