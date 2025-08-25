Samsung će u Berlinu predstaviti "svoju viziju budućnosti doma"

Ostalo je još desetak dana do početka sajma elektronike IFA u Berlinu, a veliki tehnološki igrači već najavljuju nove proizvode koji će tamo doživjeti svoju premijeru.

Tako je Samsung najavio kako će predstaviti svoju viziju budućnosti doma oblikovanu umjetnom inteligencijom (AI) – „AI Home: Future Living, Now“.

Ovaj koncept osmišljen je kako bi korisnicima omogućio da već danas upoznaju prednosti života budućnosti – iskustvo koje je dostupno svima, a ne samo odabranima.

Na ovogodišnjoj IFA-i posjetitelji će tako imati priliku upoznati se s nizom inovacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji, među kojima se ističu Micro RGB televizor s najnovijom tehnologijom prikaza, novi Bespoke AI uređaji namijenjeni europskom tržištu te mobilni uređaji koji dodatno proširuju Galaxy AI ekosustav.

Povezivanjem svih uređaja putem SmartThings platforme, Samsung donosi jedinstveno AI Home iskustvo koje život čini praktičnijim, ugodnijim i sigurnijim.

Dan prije otvaranja sajma, 4. rujna, Samsung će na konferenciji za medije predstaviti svoju cjelovitu viziju Ambient AI tehnologije koja je prvi put prikazana na Galaxy Unpacked događaju održanom u srpnju, a koja je sastavni dio AI doma.

AI dom tvrke Samsung postat će neizostavan dio naših života, analizirajući informacije iz povezanih uređaja kako bi bolje razumio korisnike i pritom se neprimjetno prilagodio njihovim svakodnevnim potrebama, izjavio je CK Kim, izvršni potpredsjednik i voditelj poslovne jedinice Digital Appliances (DA) u Samsungu. Vjerujemo da će ovogodišnja IFA označiti početak tog putovanja.

