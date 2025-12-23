iPhone je perjanica Appleove ponude i njihov najpopularniji proizvod koji im godinama donosi desetke milijardi dolara profita. Danas je teško zamisliti da bi se uskoro mogao pojaviti neki proizvod zbog kojeg bi mogli zaboraviti iPhone, odnosno općenito pametne telefone, no lideri tehnoloških kompanija već neko vrijeme razmišljaju o takvom gadgetu.

Iako će tek vrijeme pokazati koji će to biti uređaj, glavni direktori Applea i Mete imaju svoju viziju gadgeta budućnosti. Prema ljudima koji su dobro upoznati sa situacijom u Appleu, Tima Cooka navodno ne zanima ništa drugo: To je jedina stvar na koju zaista troši vrijeme, kada je u pitanju razvoj proizvoda, objasnio je nedavno poznati analitičar Mark Gurman.

Dugogodišnja vizija

Riječ je pametnim naočalama, odnosno naočalama koje imaju podršku za proširenu stvarnost. Takve naočale bi trebale imati mali nenametljivi ekran unutar stakla na kojem se prikazuje digitalan sadržaj preko onog što ljudi vide ispred sebe. Npr. mogu se prikazivati obavijesti, poruke i slično s telefona, ali i strelice koje pokazuju smjer i ulice kojima se treba kretati kada se naočale koriste za navigaciju.

Gurman objašnjava kako su takve naočale dugogodišnja Cookova vizija i želi ih pretvoriti u stvarnost. One moraju biti lagane i jednostavne poput svakodnevnih naočala, kako bi ih ljudi mogli nositi cijeli dan.

Obrise njegove vizije možemo vidjeti na Appleovom VR gadgetu Vision Pro koji nije privukao previše korisnika. Ovaj gadget koji izgleda kao nekakve velike skijaške naočale ima podršku za virtualnu i proširenu stvarnost, no svakako nije namijenjen za svakodnevnu uporabu (pogotovo ne na vanjskim prostorima) te nije za svačiji džep.

Prvo stiže jednostavniji model

Nakon takvog VR naglavnog uređaja, Apple priprema još jedan nosivi uređaj. Prema informacijama objavljenim ovog tjedna, već krajem sljedeće godine mogli bi predstaviti pametne naočale, no one bi se u prodaji mogle pojaviti tek tijekom 2027. Treba naglasiti kako nije riječ o uređaju s kojim će Cook ispuniti svoju viziju jer te naočale ne bi trebale imati ekran, a samim time niti podršku za proširenu stvarnost. Ono što možemo očekivati jest gadget koji će biti fokusiran na Siri i umjetnu inteligenciju te će više biti kao nekakav dodatak iPhoneu - slično kao i Apple Watch.

Prave AR naočale očekujemo nakon toga, a one bi trebale biti kombinacija klasičnih naočala koje bi dizajnom trebale izgledati kao nekakav običan svakodnevni model koji će imati mogućnosti Visiona Pro. Kada bi se one mogle pojaviti, čini se kako to trenutačno ne znaju niti u Appleu, a s obzirom na to da se sve više govori o odlasku Tima Cooka s pozicije CEO-a tvrtke, za pretpostaviti je kako bi Apple Glasses (ili kako će se već zvati) mogao biti posljednji veliki Cookov projekt kao glavnog direktora ove tvrtke.

