WhatsApp testira novi način za povećanje interakcije svojih korisnika. Ta popularna platforma za razmjenu poruka uvodi značajku "Kviza u kanalima", namijenjenu administratorima WhatsApp kanala, tako da mogu kreirati interaktivne kvizove koji nadilaze klasične ankete, nudeći svjež pristup uključivosti prema svojoj publici.
WhatsApp kanali su relativno nova značajka unutar WhatsAppa koja korisnicima omogućuje praćenje ažuriranja od kreatora, brendova ili organizacija u formatu više usmjerenom na emitiranje. Funkcioniraju drugačije od običnih razgovora ili grupa, jer umjesto da svi međusobno šalju poruke, kanali omogućuju administratorima slanje jednostranih ažuriranja pretplatnicima.
Administratori mogu osmisliti kvizove s pitanjima koja imaju više opcija odgovora, uključujući slike za svaki izbor.
Jedan točan odgovor je unaprijed odabran, a sudionici koji odgovore točno nagrađuju se zabavnom animacijom konfeta, piše portal WaBetaInfo. Riječ je o značajki koja preusmjerava fokus s prikupljanja mišljenja, na provjeru znanja, što je idealno za učenje i zabavu.
Detaljne analize dostupne su administratorima. WaBetaInfo izvještava da će kreatori moći vidjeti koje su odgovore sudionici odabrali, ali da se pritom poštuje njihova privatnost. Ovisno o postavkama, vidljive su samo profilne fotografije, bez otkrivanja brojeva telefona ili punih imena.
Značajka je prvotno dostupna na Android beta verziji, a sada je stigla i iOS beta korisnicima, što sugerira moguću širu implementaciju, piše pak portal Phone Arena.
Spomenuta značajka dolazi nakon nedavnih alata, poput prijevoda poruka unutar aplikacije, čineći komunikaciju svestranijom.
Za kreatore i brendove, značajka Kviz u kanalima pretvara WhatsApp kanale u interaktivna mjesta. Pratitelji dobivaju novi, zabavan način interakcije, dok se brendovi mogu originalnije isticati među rastućom konkurencijom.