Robotaksiji stižu i na ulice New Yorka

Waymo je dobio dozvolu za testiranje svojih autonomnih taksija, što predstavlja korak bliže predstavljanju te usluge u gradu koji nikada ne spava.

Hrvoje Jurman
25.08.2025. / 14:31
Waymo, ilustracija (Foto: Afp)

Vozači poznatih žutih taksija u New Yorku uskoro bi mogli dobiti veliku konkurenciju - “najboljeg vozača na svijetu”. Robotaksiji Googleova Wayma godinama prevoze putnike na nekoliko američkih tržišta, a kolika je njihova popularnost najbolje govori podatak od oko 250 tisuća plaćenih vožnji svakog tjedna u gradovima u kojima su dostupni. Još u svibnju iz kompanije su se pohvalili s više od 10 milijuna plaćenih vožnji u robotaksijima.

Ono što je još važnije jest da nakon milijuna i milijuna odvoženih kilometara, njihovi robotaksiji nisu sudjelovali u nekoj većoj nesreći, pogotovo s ozbiljnim ljudskim žrtvama. Upravo zato iz ove tvrtke kažu kako je njihov Waymo Driver, odnosno njihova autonomna tehnologija najbolji vozač na svijetu.

Počinju testiranja

Nakon Phoenixa, San Francisca i Los Angelesa, gdje njihovi automobili već prevoze putnike i te vožnje naplaćuju, kompanija je ranije najavila širenja i na tržišta Austina, Atlante, Miamija, Washingtona i Philadelphije. Sljedeći na redu je - New York. Njihovi automobili još su se prije 4 godine pojavili na cestama NY, no njima su tada upravljali ljudi, ne računala i korišteni su za prikupljanje podataka.

Waymo je još prije dva mjeseca od gradskih vlasti zatražio dozvolu za testiranje svojih vozila na gradskim ulicama, a krajem prošlog tjedna objavili su kako im je NY odjel za transport odobrio početak testiranja, što je prava takva dozvola u Velikoj Jabuci do sada. Na početku će Waymo početi s testiranjem osam vozila na području Manhattana i Brooklyna.

Testiranja bi trebala početi krajem rujna, a na prednjem sjedištu morat će se nalaziti vozač spreman na reakciju u slučaju da tehnologija zakaže. Ako se testiranje pokaže uspješnim, postoji mogućnost njegova potencijalnog širenja, o čemu će Waymo obavijestiti naknadno.

Prema gradonačelniku Ericu Adamsu, gradska administracija uvijek traži inovativne, kao i sigurne načine za poboljšanje gradskih usluga, a Waymova tehnologija predstavlja upravo to.

Ako sve prođe bez problema, čini se kako bi se u budućnosti cestama New Yorka mogli voziti u automobilima u kojima neće biti vozača, već će vozačko mjesto biti prazno, a volan će se sam okretati.

Izvor: NBC News 

