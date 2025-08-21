AI u prvom planu: Stiže nasljednik najboljeg telefona na svijetu

Google je svoje pametne telefone iz serije Pixel ranije obično predstavljao tijekom listopada, no prije nekoliko godina promijenili su taktiku. Predstavljanje su sada prebacili na kolovoz, a razlog je jasan - žele pokazati što sve mogu njihovi telefoni prije nego Apple u rujnu tradicionalno najavi nove modele iPhonea.

Google je sinoć predstavio četiri nova modela telefona Pixel s kojim napada ne samo Apple, već i Samsung i druge kompanije koje proizvode uređaje s fleksibilnim ekranom te novi model pametnog sata i slušalica.

Appleova prazna obećanja

Tijekom predstavljanja sjetili su se i Applea. Još ranije, prilikom najave svojih telefona, naglasili su da stižu s tehnologijom za koju neće biti potrebno čekati više od godinu dana (što se dogodilo Appleu pri razvoju Siri). Sinoć su spomenuli kako se oko AI-a stvorio veliki hype i “prazna obećanja”, čime su također podsjetili na neuspjeh Cookove tvrtke na ovom tržištu.

A upravo je umjetna inteligencija u centru novih telefona koje je Google predstavio. Među brojnim korisnim opcijama, spominju se pametni zadaci - ako dobijete poruku u kojoj se traži adresa, Googleova AI je odmah i prikaže. Opcija Magic Cue nova je razina personalizirane AI koja automatski pretražuje i prikazuje podatke sa samog telefona u stvarnom vremenu - ako nazovete avionski kompaniju, AI će prepoznati broj te će vam odmah prikazati podatke o letu koji se nalaze unutar Gmaila i kalendara.

Zanimljiva je opcija i “trenera fotografiranja” koji će korisnicima ovog telefona davati savjete oko korištenja najbolje leće, kuta snimanja, osvjetljenja i slično. Modeli iz Pro serije imat će i dodatnu opciju “Super Rez” koja, oslanjajući se na softver i AI, može zumirati do čak 100 puta.

Što se samog hardvera tiče, predstavljeni su modeli Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL te Pixel 10 Pro Fold.

Pixel 10

Model Pixel 10 dolazi s ekranom rezolucije 6,3 inča rezolucije 1080x2424 piksela, a pokreće ga nova generacija njihova čipseta Tensor (G5) koja je, prema podacima ove kompanije, čak 34 posto brža u odnosu na prethodnu verziju. Bit će dostupan u verzijama s 12GB memorije te 128, odnosno 256GB prostora za pohranu.

Google Pixel 10 (Foto: Google)

Sa stražnje strane nalazi se glavna 48MP kamera, zatim 13MP kamera te, po prvi put kada su u pitanju modeli koji nisu iz Pro kategorije Pixela, telefoto kamera - riječ je o 10,8 senzoru koji omogućuje 5x optički zum, odnosno 10x uz pomoć tehnologije. Iz Googlea kažu kako bi baterija trebala trajati 30 sati, što je za 6 sati više u odnosu na prethodnika, a uz podršku za 30W punjenje, potrebno je 30 minuta da se kapacitet baterije napuni do 55 posto. U prodaji će se u SAD-u pojaviti krajem ovog mjeseca po cijeni od 799 dolara.

Pro modeli

Velika su očekivanja od ovog modela jer je njegov prethodnik, Pixel 9 Pro, proglađen najboljim pametnim telefonom prošle godine.

Modeli Pro i Pro XL dolaze s najboljim sustavom kamera do sada. Barem kada su u pitanju Googleovi telefoni. Dolaze s 50MP glavnim senzorom te 48MP ultraširokim senzorom te 48MP 5x telefoto senzorom. Također ih pokreće novi Tensor čipset te dolaze sa 16GB memorije. Dijagonala ekrana modela Pro također iznosi 6,3 inča, dok model XL ima, naravno, veći ekran - dijagonala 6,8 inča i u biti to je najveća razlika između ovih telefona. Također imaju bateriju koja može izdržati 30 sati rada, prema Googleovim podacima naravno. Dok Pixel 10 Pro podržava 30W brzo punjenje, model XL podržava 45W punjenje, kao i 25W bežično punjenje. Cijena ovih telefona iznosi 999 dolara, odnosno 1199 dolara.

Novi preklopnik

Najzanimljiviji je svakako model s fleksibilnim ekranom. Prioritet na ovom uređaju bila je izdržljivost pa tako Pixel 10 Pro Fold ima novu šarku koja je dvostruko izdržljivija u odnosu na prethodnika te IP68 zaštitu od vode i prašine. Dijagonala vanjskog ekrana iznosi 6,4 inča, dok je dijagonala unutarnjeg narasla na respektabilnih 8 inča.

Sustav kamera uključuje tri senzora - glavni 48MP, zatim 10,5MP ultraširoki te 10,8 telefoto senzor. Kapacitet baterije iznosi 5015 mAh, a telefon podržava 30W punjenje pa se do polovice kapaciteta može napuniti za pola sata. Ovaj će se uređaj na tržištu pojaviti malo kasnije u odnosu na ostale nove Pixele pa će biti dostupan od 9. listopada po cijeni od 1799 dolara za osnovni model kapaciteta 256GB, a bit će dostupan i model s 1TB memorije za pohranu.

Izvor: CNBC