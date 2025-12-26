Robot gotovo nevidljiv ljudskom oku pomaknuo je granicu inženjerstva, pokazavši autonomno ponašanje u razmjeru koji se donedavno smatrao neostvarivim.

Američki znanstvenici sa Sveučilišta Pennsylvania i Sveučilišta Michigan izradili su robota dimenzija 200 × 300 mikrometara i debljine 50 mikrometara. Manji od zrna soli i sposoban stajati na grebenu jagodice prsta, riječ je o najmanjem autonomnom robotu koji se može programirati ikada izrađenom i koji je približno deset tisuća puta manji od sličnih robota koji su dosad napravljeni, tvrde njegovi tvorci.

Taj mikrorobot objedinjuje procesor, memoriju, osjetila, solarno napajanje i pogonski sustav. Funkcionira isključivo kada je uronjen u tekućinu te radi na oko 100 nanovata energije dobivene iz solarnih ćelija. Na toj razini može mjeriti temperaturu okoline i prenositi te podatke pomoću uzoraka kretanja nalik plesu.

Prethodni autonomni programabilni roboti dosegnuli su milimetarsku veličinu prije više od dvadeset godina, no daljnje smanjivanje bilo je neuspješno, jer na mikrometarskoj razini voda se primjerice ponaša poput guste mase, koja snažno koči svaki pokret robota. Ako ste dovoljno mali, guranje kroz vodu nalik je probijanju kroz katran, pojašnjava Marc Miskin, inženjer nanorobotike sa Sveučilišta Pennsylvania i jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u stručnom časopisu Science Robotics.

no, proboj američkih znanstvenika je ostvaren spajanjem mikroskopskog računala razvijenog na Sveučilištu Michigan i pogonskog sustava razvijenom na Sveučilištu Pennsylvanija koji ne koristi krhke udove. Umjesto toga, električna polja stvaraju molekularna strujanja oko tijela robota.

Kao da se robot nalazi u rijeci koja se kreće, ali istodobno upravo on uzrokuje to kretanje, pojasnio je Miskin u priopćenju objavljenom na stranicama Sveučilišta Pennsylvania.

To je zapravo tek prvo poglavlje.Pokazali smo da je moguće ugraditi mozak, osjetilo i motor u nešto gotovo nevidljivo te da to može preživjeti i funkcionirati mjesecima. Jednom kad imate takvu osnovu, možete nadograđivati sve složeniju inteligenciju i funkcionalnost. To otvara vrata posve novoj budućnosti robotike na mikrorazini, rekao je na kraju Miskin.