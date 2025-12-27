Nova kineska demonstracija pomorske moći ne stiže sa primjerice novog razarača ili nekog drugog vojnog broda ili podmornice, nego na palubi običnog teretnog broda koji to više očito nije. Fotografije koje kruže internetom upućuju na namjernu demonstraciju nove sposobnosti kineske ratne mornarice, da se trgovački brodovi mogu brzo pretvoriti u snažno naoružane pomorske borbene platforme.

Kineski teretni brod srednje veličine prekriven je kontejnerima koji ne služe samo za prijevoz, nego i kao improvizirana borbena nadgrađa broda. Nekoliko kontejnera nosi senzore i oružne sustave, čime se paluba pretvara u modularnu ratnu konfiguraciju, a ne u civilnu prijevoznu platformu.

One factor that does make me wonder if this whole thing is real, however, is the text on the containers...



If one is able to read Chinese, the text is rather... amusing, for proper PLA projects. https://t.co/gmv3z2Pf1A pic.twitter.com/H6eq5kgDc8 — Rick Joe (@RickJoe_PLA) December 25, 2025

Modularan vojni teret

Ispred zapovjednog mosta postavljen je veliki rotirajući fazni radarski sustav, montiran na tri kontejnera. Nasuprot njemu, preko palube, nalazi se još jedan kupolasti radarski ili komunikacijski sustav na dva kontejnera. Takav postav upućuje na aktivnu borbenu ulogu, a ne na tek pasivnu potporu.

U blizini pramca broda, visoko iznad kontejnerskih nizova, nalazi se obrambeni sustav Tip 1130 kalibra 30 milimetara za blisku borbu, namijenjen presretanju nadolazećih projektila. Niže na palubi, s obje strane, uočeni su lanseri mamaca Tip 726. Velike cilindrične jedinice u blizini procjenjuju se kao splavi za spašavanje, što upućuje i na povećan broj članova posade.

Najupadljiviji element jest paluba prekrivena kontejneriziranim vertikalnim lanserima projektila. Raspoređeni u pet redova po širini i tri po dubini, pri čemu svaki sadrži četiri lansirne cijevi, daju ukupno 60 velikih vertikalnih lansirnih ćelija. Takav kapacitet usporediv je s modernim razaračima, samo što je ovdje riječ o običnom teretnom brodu.

Kina korak ispred svih?

Radarska konfiguracija sugerira ulogu broda kao protuzračne obrambene izvidnice, a ne isključivo raketne platforme. Međutim, stvarna učinkovitost integracije sustava ostaje nepoznata, piše portal The War Zone.

Sposobnost Kine da militarizira svoju ogromnu trgovačku flotu mogla bi znatno zakomplicirati planiranje mornarica Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, osobito dok kineska ratna mornarica nastavlja nadmašivati zapadne kapacitete u brodogradnji.