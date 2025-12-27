Unatoč njegovoj popularnosti, medicinski kanabis nailazi na udaru kritika zbog njegove stvarne medicinske vrijednosti. Opsežna znanstvena analiza iz SAD-a obuhvatila je 124 studije od njih više od 2500 objavljenih između siječnja 2010. i rujna 2025. godine, s ciljem procjene terapijskih tvrdnji oko medicinskog kanabisa.tri vijesti o kojima se priča Zanimljivo Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila U potpunosti isti Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve Ne bi trebao postojati, no... Otkriven novi udaljeni planet koji prkosi svim očekivanjima astronoma
Analiza je potvrdila da je kanabis učinkovit u odabranim situacijama koje je već priznala američka Agencija za hranu i lijekove (FDA). To uključuje ublažavanje mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom, poticanje apetita kod osoba oboljelih od HIV-a te liječenje određenih teških epileptičkih poremećaja kod djece. Izvan tih područja, dokazi o ljekovistosti medicinskog kanabisa su oskudni, pokazala je navedena znanstvena analiza čiji su rezultati objavljeni u časopisu The Journal of the American Medical Association.
Dokazi iz randomiziranih kliničkih ispitivanja ne podupiru upotrebu kanabisa ili kanabinoida za većinu stanja za koja se promovira, poput akutne boli i nesanice, navode autori te studije.
Ozbiljni potencijalni rizici
Provedena analiza također upozorava na zdravstvene rizike povezane s učestalom inhalacijom ili konzumacijom kanabisa visoke koncentracije, poput psihotičnih simptoma, generaliziranog anksioznog poremećaja i kardiovaskularnih bolesti.
Iako mnogi ljudi traže olakšanje putem kanabisa, naš pregled ističe značajne razlike između javne percepcije i znanstvenih dokaza o njegovoj učinkovitosti za većinu medicinskih stanja, kaže za EurekAlert Michael Hsu, klinički istraživač sa Sveučilišta Kalifornija i glavni autor navedene studije.
Neslaganja među stručnjacima
S tim se , međutim, ne slažu svi znanstvenici. Metodologija nije jasna u pogledu razloga za uključivanje određenih studija, dok su druge koje ispituju slične ishode možda isključene, rekao je za Cannabis Health Simon Erridge, direktor istraživanja u klinici Curaleaf u Velikoj Britaniji, koji nije sudjelovao u navedenom istraživanju.
Hsu na kraju ipak naglašava da su daljnja rigorozna istraživanja ključna za bolje razumijevanje prednosti i rizika medicinskog kanabisa.