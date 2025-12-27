Unatoč njegovoj popularnosti, medicinski kanabis nailazi na udaru kritika zbog njegove stvarne medicinske vrijednosti. Opsežna znanstvena analiza iz SAD-a obuhvatila je 124 studije od njih više od 2500 objavljenih između siječnja 2010. i rujna 2025. godine, s ciljem procjene terapijskih tvrdnji oko medicinskog kanabisa.

Analiza je potvrdila da je kanabis učinkovit u odabranim situacijama koje je već priznala američka Agencija za hranu i lijekove (FDA). To uključuje ublažavanje mučnine i povraćanja izazvanih kemoterapijom, poticanje apetita kod osoba oboljelih od HIV-a te liječenje određenih teških epileptičkih poremećaja kod djece. Izvan tih područja, dokazi o ljekovistosti medicinskog kanabisa su oskudni, pokazala je navedena znanstvena analiza čiji su rezultati objavljeni u časopisu The Journal of the American Medical Association.

Dokazi iz randomiziranih kliničkih ispitivanja ne podupiru upotrebu kanabisa ili kanabinoida za većinu stanja za koja se promovira, poput akutne boli i nesanice, navode autori te studije.

Ozbiljni potencijalni rizici

Provedena analiza također upozorava na zdravstvene rizike povezane s učestalom inhalacijom ili konzumacijom kanabisa visoke koncentracije, poput psihotičnih simptoma, generaliziranog anksioznog poremećaja i kardiovaskularnih bolesti.

Iako mnogi ljudi traže olakšanje putem kanabisa, naš pregled ističe značajne razlike između javne percepcije i znanstvenih dokaza o njegovoj učinkovitosti za većinu medicinskih stanja, kaže za EurekAlert Michael Hsu, klinički istraživač sa Sveučilišta Kalifornija i glavni autor navedene studije.

Neslaganja među stručnjacima

S tim se , međutim, ne slažu svi znanstvenici. Metodologija nije jasna u pogledu razloga za uključivanje određenih studija, dok su druge koje ispituju slične ishode možda isključene, rekao je za Cannabis Health Simon Erridge, direktor istraživanja u klinici Curaleaf u Velikoj Britaniji, koji nije sudjelovao u navedenom istraživanju.

Hsu na kraju ipak naglašava da su daljnja rigorozna istraživanja ključna za bolje razumijevanje prednosti i rizika medicinskog kanabisa.