Znanstvenici se već desetljećima bore razumjeti kako virus HIV-a ostaje uspavan u ljudskom tijelu, odolijevajući potpunom uklanjanju čak i uz snažne antiretrovirusne terapije. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Communications Medicine, donosi dosad najdetaljniji uvid u to gdje i kako se taj virus skriva.

HIV opstaje kao "provirus", odnosno uspavani genetski oblik ugrađen u DNK stanica domaćina. Suvremeni antiretrovirusni lijekovi mogu spriječiti umnažanje virusa i zaustaviti napredovanje bolesti, ali ne mogu ukloniti ta skrivena spremišta virusa, zbog čega oboljeli moraju doživotno uzimati terapiju.

HIV ne djeluje nasumično

Znanstvenici s kanadskih Sveučilišta Western i Calgary analizirali su rijetke uzorke tkiva prikupljene tijekom ranih godina pandemije HIV/AIDS-a i prije pojave terapija. To im je omogućilo da promatraju virus u prirodnom stanju i u različitim organima. Uzorci su uključivali krv, debelo crijevo, jednjak, tanko crijevo, želudac i odvojene uzorke moždanog tkiva. Prateći gdje se HIV ugradio u genom, otkrili su različite obrasce integracije, specifične za svako tkivo.

Otkrili smo da se HIV ne ugrađuje u DNK nasumično. Umjesto toga, slijedi jedinstvene obrasce u različitim tkivima, vjerojatno oblikovane lokalnim okolišem i imunološkim odgovorima, rekao je mikrobiolog Stephen Barr u članku objavljenom na stranicama Sveučilišta Western i jedan od autora navedenog istraživanja.

Cilj je uvijek isti - uništenje virusa

Spoznaja gdje se virus skriva u našim genomima pomoći će nam u pronalaženju načina da ciljanom terapijom uništimo te stanice ili "utišamo" virus, naglasio je Guido van Marle, molekularni biolog sa Sveučilišta Calgary i koautor studije.

Naše istraživanje snažan je primjer kako možemo učiti iz povijesnih uzoraka, kako bismo bolje razumjeli virus koji i dalje pogađa desetke milijuna ljudi diljem svijeta, rekao je na kraju Barr.