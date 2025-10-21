U ''Startaj Hrvatska'' ove nedjelje dolazi priča iz srca Like. Tamo, među zelenilom i mirisom bagremova meda, tridesetogodišnja Nikolina Perša odlučila je da je vrijeme da njezin život dobije novi smjer. Nikolina će uskoro pokazati što znači započeti ispočetka, i to na svoj način.

Oduvijek sam znala da želim raditi vlastitim rukama, kreirati i biti sama svoja šefica. Vratila sam se u Liku misleći da sam se vratila na početak, ali taj je početak bio pozitivan, reći će Nikolina koja se iz gradske poslovne svakodnevice odlučila vratiti u obiteljski dom. Ondje se dosjetila stvarati ono što danas zove ''Pločke'' – snack pločice iz Like.

Inspiraciju je pronašla u obiteljskoj tradiciji i prirodi koja je okružuje.

Prvo što smo radili po mom povratku je vrcanje meda, prisjetit će se s osmijehom, svjesna da se baš iz tog iskustva rodila ideja o spoju prirodnih sastojaka, meda i energije.

Put do savršene pločice nije bio lak.

Kada kuham nikad ne pišem količine ni ne važem, priznat će Nikolina, prisjećajući se kako je dugo tražila, već jednom postignut, ali nezapisan, savršen omjer okusa i teksture. U trenutku kada se činilo da sve kreće u pravom smjeru i kad je Nikolina prošla audiciju za ''Staraj Hrvatsku'', zdravlje ju je primoralo na stanku.

Dogodio mi se diskus hernije i postala sam gotovo nepokretna, reći će Nikolina prisjećajući se razdoblja u kojem je morala odustati od projekta. No to je nije potpuno zaustavilo. Nastavila je proizvodnju ''Pločki'' uz pomoć obitelji i odlučila ponovno pokušati.

Nakon kraćeg razmišljanja, ipak sam se odvažila i prijavila u novu sezonu, kazat će Nikolina, svjesna da se prilike ne čekaju nego stvaraju.

Njezine ''Pločke'' pronašle su svoj put do tržišta.

Prije godinu dana mislila sam da je priča projekta ''Startaj Hrvatska'' za mene završena, no ove godine dobila sam novu priliku. Ovo je za mene veliki korak. Dostaviti svoje proizvode u SPAR i vidjeti ih na polici ostvarenje je mog sna, reći će Nikolina, gledajući svoje proizvode od domaćeg ličkog meda i pažljivo odabranih orašastih plodova kako zauzimaju svoje mjesto među mnogima koji su nekada bili samo ideja.

''Pločke'' možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama, a NIkolininu priču ne propustite pogledati u novoj epizodi ''Startaj Hrvatska'' u nedjelju 26. listopada na Novoj TV.

Pratite novu sezonu ''Startaj Hrvatska'' na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda od kojih će jedan dobiti titulu HIT proizvoda 2025. godine.