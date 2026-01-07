Proteklo razdoblje za Teslu bilo je prilično izazovno i rezultiralo je novim padom prodaje njihovih automobila. Muskova kompanija izgubila je titulu dominantne kompanije na tržištu električnih automobila i bit će zanimljivo pratiti kakva će situacija biti ove godine.

Nakon strelovitog rasta prije nekoliko godina, uslijedio je pad prodaje, a razloge smo više puta spominjali - od konkurencije s istoka pa do nezadovoljstva Muskom i njegovim političkim angažmanom. Usprkos lošim prodajnim brojkama, tržišna vrijednost Tesle i dalje je debelo iznad bilijuna (1,36 bilijuna dolara) te investitori i dalje vjeruju Musku i njegovoj viziji koja više uopće nije vezana uz same automobile, već uz robotaksije i robote.

Veliki pad

A što se samih automobila tiče, prodajne brojke za prošlu godinu za europsko tržište prilično su poražavajuće ili kako su to slikovitije komentirali na Electreku - to je krvoproliće na većini velikih tržišta. Tesla je bila u plusu samo na jednom tržištu (Norveška) i tu je prodaja porasla za više od 40 posto, no za cijelu Europu prodaja je, u odnosu na 2024. godinu, u minusu od skoro 28 posto.

Dok je 2024. Tesle na europskom tržištu prodala oko 326 tisuća automobila, prošle godine ta je prodaja pala na samo nešto više od 235 tisuća vozila.

Na nekim je tržištima situacija posebno zabrinjavajuća. Naročito se ističe pad prodaje u Švedskoj koji je premašio 66 posto, dok je na belgijskom tržištu taj pad veći od 50 posto. Brojka koja se posebno ističe je ona u Njemačkoj - pad od nešto manje od 50 posto - s 37,5 tisuća prodanih vozila na manje od 20 tisuća. Tesla je i u osjetnom minusu u Francuskoj (37,5 posto), Nizozemskoj (44,5 posto), Danskoj (41 posto), a i na većini drugih tržišta pad je dvoznamenkasti.

Hoće li se promijeniti situacija u Norveškoj?

Jedan od razloga za veliki norveški skok prodaje jest što ova zemlja mijenja program davanja poticaja pa će neki skuplji automobili poput Teslinih, ove godine biti nedostupni za porezne olakšice. Zbog toga su mnogi krajem prošle 2025. odlučili kupiti Teslu jer su svjesni da bi te automobile ove godine platili skuplje. Zbog u narednom razdoblju ne treba očekivati tako veliki rast na ovom tržištu i bit će zanimljivo pratiti koliko će Norvežana kupiti Teslu.

Što se globalne situacije tiče, o tome smo pisali prije nekoliko dana. Tesla je tijekom prošle godine isporučila 1,64 milijuna vozila što predstavlja pad od 9 posto, dok je tijekom istog razdoblja prodaja električnih automobila kineskog BYD-a skočila na 2,26 milijuna.

Izvor: Electrek