Gotovo svi novi automobili koji su prošle godine registrirani u Norveškoj bili su potpuno električni, pokazali su u petak službeni podaci, ponovno potvrdivši vodeći položaj Norveške u postupnom napuštanju benzinaca i dizelaša.

Norveška je veliki proizvođač nafte, a njezin ubrzani prelazak na baterijska vozila u opreci je s ostatkom Europe. Dok Norveška ubrzano prelazi na baterijska vozila, zbog slabe potražnje u Europskoj uniji Bruxelles je prošli tjedan odustao od planirane zabrane automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035. godine.

Zahvaljujući poreznim poticajima, 95,9 posto svih novih automobila registriranih u Norveškoj tijekom 2025. činila su električna vozila. Njihov udio 2024. godine bio je 88,9 posto, pokazali su podaci norveške udruge cestovnog prometa (OFV).

Samo u prosincu 2025. godine električni automobili činili su 98 posto svih prodanih vozila u Norveškoj.

Tijekom protekle godine u toj skandinavskoj zemlji registrirano je rekordnih 179.549 novih automobila, 40 posto više nego u godini ranije, objavio je OFV.

Rast poreza na električna vozila od ove godine

Petu uzastopnu godinu najprodavanija marka automobila u Norveškoj bila je Tesla, prema tržišnom udjelu od 19,1 posto. Slijede Volkswagen i Volvo, s tržišnim udjelima od 13,3 posto, odnosno 7,8 posto, pokazuju podaci OFV‑a.

Američki Tesla u Norveškoj je tijekom prošle godine prodao 27.321 automobil, više nego bilo koji drugi proizvođač u razdoblju od jedne godine. Najpopularniji je bio Model Y. Izvrsni rezultati u opreci su s prodajom u ostatku Europe, gdje je prodaja posustala nakon negativne reakcije kupaca na političke poteze direktora Elona Muska.

Tijekom 2025. automobili proizvedeni u Kini imali su udio od 13,7 posto na norveškom tržištu, uvećavši se u odnosu na udio od 10,4 posto u prethodnoj godini. Predvodnik je bio BYD, koji je više nego udvostručio broj automobila isporučenih u Norvešku.

Norveška je oporezivanje električnih automobila uvela 2023., a u listopadu je vlada u Oslu najavila da će od 1. siječnja 2026. uvesti do pet tisuća dolara poreza na dodanu vrijednost po vozilu, što je građane i automobilske kompanije potaknulo na ubrzanu kupnju prije kraja godine.

Brzo smo preusmjerili određeni broj automobila, koji nisu prvotno bili namijenjeni norveškom tržištu, rekao je za Reuters izvršni direktor kompanije Ford Norway Per Gunnar Berg.

Kazne i poticaji doveli do preokreta

Iako je neke od poticaja za prelazak na električna vozila ukinula, vlada je istodobno kontinuirano dodavala namete na benzince i dizelaše, nastojeći ih učiniti skupljima, rekla je čelnica norveške potrošačke i ekološke organizacije za električna vozila, Christina Bu.

Upravo je to često pogrešno shvaćeno izvan Norveške. Svi misle da su ključne porezne olakšice i poticaji, no veliku ulogu igraju i kazne, rekla je Bu, dodavši da vozila na fosilna goriva iz igre "izbacuje" porez.

U nekolicini novih vozila na fosilna goriva koja su registrirana u 2025. najviše je bilo specijaliziranih vozila, poput onih za korisnike invalidskih kolica ili pak vozila koja upotrebljava policija i druge hitne službe, pokazali su podaci OFV‑a. Registriran je i manji broj hibridnih vozila te sportskih automobila.

Tijekom 2026. na električna vozila jeftinija od 300 tisuća norveških kruna (25.404,02 eura) i dalje se neće plaćati PDV, što bi moglo potaknuti prodaju manjih automobila, smatraju čelnici kompanija iz automobilskog sektora.

Mislim da će porezne izmjene ubrzati povratak manjim automobilima (...) koji su nekoć bili najpopularniji i u Norveškoj i u Europi, rekao je direktor Fordove norveške podružnice.

Kompanije će veći broj modela na fosilna goriva ponuditi i u inačici na baterijski pogon, izjavio je Ulf Tore Hekneby, čelnik kompanije Harald A Moller koja uvozi automobile Volkswagena, Audija, Škode i Cupre, dodavši da je njegova kompanija uspjela nabaviti veći broj automobila krajem prošle godine tako što je s tvornicama dogovorila da ubrzaju proizvodnju i da Norveškoj daju prednost u raspoređivanju proizvedenih automobila.

Naši brendovi na tržište će plasirati velik broj novih kompaktnih automobila pa ćemo dobiti novi asortiman kakav nismo imali već mnogo godina, rekao je Hekneby.