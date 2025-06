Američki FDA odobrio revolucionarnu injekciju za prevenciju HIV-a, no svi se pitaju samo jedno...

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je injekciju za prevenciju HIV-a koju dvaput godišnje primjenjuje američka biofarmaceutska tvrtka Gilead Sciences, što je ta tvrtka nazvala povijesnim danom u desetljećima dugoj borbi protiv HIV-a. Lijek lenakapavir, koji se prodaje pod imenom Yeztugo, nudi dosad nezabilježenu zaštitu, no njegova cijena mogla bi ograničiti njegov potencijalni globalni učinak.

Gotovo potpuna zaštita

Lenakapavir je oblik preekspozicijske profilakse (PrEP), poznat kao sredstvo za sprječavanje prijenosa HIV-a. Za razliku od dnevnih tableta poput Truvade, Yeztugo zahtijeva samo dvije injekcije godišnje. Rezultati dvaju velikih kliničkih ispitivanja, objavljeni u časopisu The New England Journal of Medicine, pokazali su iznimnu učinkovitost. U prvom ispitivanju, koje je obuhvatilo više od 2000 žena u podsaharskoj Africi, nije zabilježena nijedna infekcija. U drugom, koje je uključivalo više od 2000 muškaraca i rodno raznolikih osoba, zabilježene su samo dvije infekcije.

U oba slučaja, Yeztugo je nadmašio Truvadu, postigavši stopu prevencije od 99,9 posto. Časopis Science proglasio je lenakapavir svojim znanstvenim "Probojem godine” za 2024. godinu.

Nuspojave i proizvodnja

Najčešće nuspojave bile su reakcije na mjestu uboda, glavobolja i mučnina. Gilead je potpisao sporazume sa šest farmaceutskih tvrtki za proizvodnju generičkih verzija lijeka za 120 zemalja niskog i srednjeg dohotka, ovisno o regulatornim odobrenjima.

Da bi se premostio vremenski jaz do proizvodnje u tim zemljama, Gilead je u prosincu s Globalnim fondom dogovorio nabavu doza za dva milijuna ljudi.

Pristupačnost pod upitnikom

Iako Gilead još nije objavio cijenu, analitičari procjenjuju da bi lansiranje u SAD-u moglo koštati do 23.400 eura godišnje po osobi. Trenutna cijena lenakapavira kao terapije iznosi 36.400 eura godišnje, ali se očekuje sniženje te cijene za preventivnu uporabu.

Čak ni zemlje s visokim prihodima neće moći priuštiti široku uporabu lenakapavira po cijenama iznad 20.000 američkih dolara godišnje, upozorio je Andrew Hill sa Sveučilišta u Liverpoolu, piše agencija AFP. Njegovo istraživanje pak sugerira da bi se lijek mogao masovno proizvoditi za svega 23 eura godišnje.

Lenakapavir bi mogao biti alat koji nam treba da bismo stavili nove infekcije pod kontrolu, ali samo ako bude pristupačno cijenjen i dostupan svima koji bi od njega mogli imati koristi, izjavila je zamjenica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Winnie Byanyima.

Izvor: Science Alert