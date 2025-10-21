Mikroskopski fragmenti s takozvane tamne strane Mjeseca otkrili su materijal izvanzemaljskog podrijetla nikada prije zabilježen na Zemljinu prirodnom satelitu. Znanstvenici koji su analizirali uzorke vraćene misijom Chang'e-6 Kineske nacionalne svemirske agencije otkrili su čestice koje potječu iz meteoritnog tijela bogatog vodom, ali toliko krhke da bi rijetko preživjele put kroz Zemljinu atmosferu.

Riječ je o prvom potvrđenom otkriću ostataka Ivuna-tip karbonskih kondrita, ili CI kondrita, na Mjesecu. CI kondriti izuzetno su bogati vodom i hlapljivim tvarima te imaju slične strukturne karakteristike kao materijal na asteroidima Ryugu i Bennu.

S obzirom na rijetkost CI kondrita u zbirci meteora na Zemlji, naša integrirana metodologija za identificiranje egzogenih materijala u Mjesečevim i potencijalno drugim vraćenim uzorcima nudi vrijedan alat za ponovno procjenjivanje udjela kondrita u unutarnjem Sunčevu sustavu, ističu autori nove studije koja je objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ti meteoriti su porozni i mekani, s do 20 posto svoje mase vezane u vodu unutar minerala. Njihova krhkost objašnjava zašto manje od jedan posto Zemljinih meteorita čine CI kondriti. Na Mjesecu ekstremne brzine sudara obično isparavaju ili raspršuju takav materijal, čineći njihovo očuvanje iznimno rijetkim.

Vođeni geokemičarima Jintuanom Wangom i Zhimingom Chenom iz Kineske akademije znanosti, autori navedenog istraživanja ispitali su više od 5000 mjesečevih fragmenata iz kratera Apollo unutar ogromnog bazena Južni Pol-Aitken. Fokusirali su se na fragmente bogate olivinom, koristeći elektronsku mikroskopiju i masenu spektrometriju.

Sedam fragmenata pokazalo je kemijske i izotopne omjere koji nisu odgovarali ni Mjesečevom ni zemaljskom podrijetlu, nego mineralima karakterističnim za CI kondrite poput olivina (mineral bogat magnezijem i željezom), uključujući staklaste strukture kristala koje upućuju na brzo hlađenje nakon udara.

Navedeno otkriće pruža prvi izravan dokaz da su CI kondriti udarali Mjesec u njegovoj ranoj povijesti i da je njihov materijal preživio te udare. Znanstvenici pretpostavljaju da su ti meteoriti mogli doprinijeti dodavanju hlapljivih tvari i vode Zemlji i Mjesecu. Buduće misije povratka uzoraka s Mjeseca dodatno će rasvijetliti to ključno poglavlje u evoluciji Sunčeva sustava.

Izvor: Science Alert